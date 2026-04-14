Κωνσταντινούπολη: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες τουρίστες - Άνοιξαν σημαία με την επιγραφή «Ορθοδοξία ή Θάνατος» μέσα στην Αγία Σοφία

Δύο τουρίστες από την Ελλάδα συνελήφθησαν έπειτα από περιστατικό στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας, όπου φέρεται να άνοιξαν μια σημαία με το σύμβολο του βυζαντινού δικέφαλου αετού και την επιγραφή «Ορθοδοξία ή Θάνατος».

Σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το τουρκικό κανάλι NTV, τα άτομα εισήλθαν στην Αγία Σοφία ως μέρος ταξιδιωτικού γκρουπ στις 9 Απριλίου, το απόγευμα.

Αφού πέρασαν από ελέγχους ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου και σωματικού ελέγχου, κατευθύνθηκαν στον εξώστη που είναι ανοικτός στους επισκέπτες. Εκεί, ένας από τους τουρίστες έβγαλε τη σημαία που είχε κρυμμένη μέσα στο μπουφάν του και την άνοιξε. Αφού πόζαρε για φωτογραφία, την παρέδωσε σε άλλο άτομο της ομάδας, το οποίο επίσης φωτογραφήθηκε.

Παρέμβαση της ασφάλειας

Το προσωπικό ασφαλείας αντιλήφθηκε άμεσα το περιστατικό και επενέβη, τη στιγμή που ένα ακόμη άτομο φαινόταν να ετοιμάζεται να ανοίξει την ίδια σημαία.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο ατόμων, ηλικίας 35 και 42 ετών. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, όπου προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της «εξύβρισης τμήματος του κοινού».