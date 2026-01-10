Κωνσταντινούπολη: Συνελήφθη γνωστός Τούρκος ηθοποιός στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά

Ο Τούρκος ηθοποιός Τζαν Γιαμάν, που τα τελευταία χρόνια είναι γνωστός και στο ελληνικό κοινό από τη σειρά «Φτερωτός Θεός» και εμφανίζεται στο καστ του «Sandokan» του Netflix, φέρεται να βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες σε υπόθεση που αφορά ναρκωτικά στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι Αρχές πραγματοποίησαν νυχτερινή επιχείρηση σε εννέα κέντρα διασκέδασης στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο έρευνας που αποδίδεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κωνσταντινούπολης και στις αρμόδιες υπηρεσίες δίωξης λαθρεμπορίας, ναρκωτικών και οικονομικού εγκλήματος. Από την επιχείρηση, όπως μεταδίδεται, συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα, μεταξύ τους ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι χώρων.

Σε ορισμένα από τα σημεία που ελέγχθηκαν, αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες.

Όπως μεταδίδεται, η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων έγινε μετά τα μεσάνυχτα, κατόπιν εισαγγελικών οδηγιών, και συνδέεται με ανώνυμη καταγγελία που αφορούσε χρήση ναρκωτικών από τον ηθοποιό. Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας συνελήφθησαν και πρόσωπα που σχετίζονται με τη λειτουργία των καταστημάτων.

Δημοσίευμα του turkiyetoday αναφέρει ότι τόσο ο Τζαν Γιαμάν όσο και η ηθοποιός Σελέν Γκοργκιουζέλ αναμένεται να μεταφερθούν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για αιματολογικές εξετάσεις.

Παράλληλα, τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο και για έρευνα σε ξενοδοχείο στην περιοχή Μπεμπέκ, στις ακτές του Βοσπόρου, σημειώνοντας ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε ελεγχθεί και σε προηγούμενη επιχείρηση στις 5 Ιανουαρίου. Στην επιχείρηση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμμετείχαν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ενώ οι ομάδες που έλαβαν μέρος φέρονται να αποχώρησαν με υλικό που χαρακτηρίζεται ως αποδεικτικό.

Τα ίδια ρεπορτάζ συνδέουν την υπόθεση με ευρύτερες επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών σε πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, το Ντενιζλί και η Μούγλα, με συλλήψεις ανθρώπων από τον χώρο της τηλεόρασης και της ψυχαγωγίας, όπως ηθοποιών, influencers, παραγωγών και παρουσιαστών.

Στα ίδια δημοσιεύματα γίνεται λόγος για κατηγορίες που κυμαίνονται από κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση και διευκόλυνση χρήσης έως αδικήματα που αφορούν προαγωγή ή διευκόλυνση πορνείας, καθώς και παροχή χώρου για τέτοιες δραστηριότητες.