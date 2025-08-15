Κωνσταντινούπολη: Συνέλαβαν για διαφθορά τον δήμαρχο του Πέρα και άλλα 43 άτομα

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για 44 άτομα, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος του κεντρικού δήμου Πέρα (Μπέιογλου), Ινάν Γκουνέι, στο πλαίσιο ερευνών για υπόθεση διαφθοράς.

Ο Γκουνέι, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), αποτελεί τον 16ο δήμαρχο που συλλαμβάνεται από τις 19 Μαρτίου, στο πλαίσιο της εκτεταμένης καταστολής, κατά την οποία έχουν τεθεί υπό κράτηση πάνω από 500 άτομα.

Στη φυλακή βρίσκεται ήδη και ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ερευνάται για διαφθορά και διασυνδέσεις με την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι σημερινοί συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε παρατυπίες σε δημόσιους διαγωνισμούς που σχετίζονται με τον δήμο της Κωνσταντινούπολης.

Παράλληλα, την Πέμπτη, η δήμαρχος του CHP στον Αϊδίνιο, Οζλέμ Τσερτσίογλου, ανακοίνωσε την προσχώρησή της στο κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Ο ηγέτης του CHP, Οζγκούρ Οζέλ, υποστήριξε ότι στελέχη του AKP απείλησαν την Τσερτσίογλου με δίωξη και σύλληψη αν δεν προσχωρούσε στο κυβερνών κόμμα. Η ίδια και ο αναπληρωτής πρόεδρος του AKP, Χαγιάτι Γιαζίτσι, διέψευσαν τις καταγγελίες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ