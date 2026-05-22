Κωνσταντινούπολη: Ποινή φυλάκισης με αναστολή στους Έλληνες τουρίστες σημαία στην Αγία Σοφία

Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή στους δύο Έλληνες τουρίστες, που άνοιξαν σημαία με τον βυζαντινό δικέφαλο αετό και τη φράση «Ορθοδοξία ή θάνατος» μέσα στην Αγία Σοφία.

Παρά την καταδίκη, οι δύο Έλληνες δεν παραμένουν υπό κράτηση και είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν από την Τουρκία χωρίς περιοριστικούς όρους. Με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Κωνσταντινούπολη: Το χρονικο της σύλληψης των δύο Ελλήνων τουριστών

Το περιστατικό με τους δύο Έλληνες τουρίστες στην Κωνσταντινούπολη καταγράφηκε στα μέσα Απριλίου, οι οποίοι συνελήφθησαν αφού φέρεται να άνοιξαν μια σημαία με το σύμβολο του βυζαντινού δικέφαλου αετού και την επιγραφή «Ορθοδοξία ή Θάνατος» στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας.

Σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το τουρκικό κανάλι NTV, τα άτομα εισήλθαν στην Αγία Σοφία ως μέρος ταξιδιωτικού γκρουπ στις 9 Απριλίου, το απόγευμα.

Αφού πέρασαν από ελέγχους ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου και σωματικού ελέγχου, κατευθύνθηκαν στον εξώστη που είναι ανοικτός στους επισκέπτες. Εκεί, ένας από τους τουρίστες έβγαλε τη σημαία που είχε κρυμμένη μέσα στο μπουφάν του και την άνοιξε.

Αφού πόζαρε για φωτογραφία, την παρέδωσε σε άλλο άτομο της ομάδας, το οποίο επίσης φωτογραφήθηκε.Το προσωπικό ασφαλείας αντιλήφθηκε άμεσα το περιστατικό και επενέβη, τη στιγμή που ένα ακόμη άτομο φαινόταν να ετοιμάζεται να ανοίξει την ίδια σημαία.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο ατόμων, ηλικίας 35 και 42 ετών. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, όπου προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της «εξύβρισης τμήματος του κοινού».