Κωνσταντινούπολη: Νεκρός και ο πατέρας από δηλητηρίαση - Έρευνα για φωσφίδιο αλουμινίου

Στους τέσσερις ανήλθε ο αριθμός των νεκρών τουριστών στην Κωνσταντινούπολη, καθώς όπως έκαναν γνωστό τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας της οικογένειας που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, ο Σερβέτ Μποτζέκ, έφυγε από τη ζωή.

Η οικογένεια Μποτζέκ, που διέμενε σε ξενοδοχείο στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, διακομίστηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα σοβαρής δηλητηρίασης. Τα δύο παιδιά, ο Καντρί Μουχαμέτ 6 ετών και η Μασάλ 3 ετών, καθώς και η μητέρα Τσιγκντέν Μπετζέκ, πέθαναν λίγες ώρες αργότερα.

Κωνσταντινούπολη: Τι εξετάζει η αστυνομία

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, λίγες ώρες πριν από τη δηλητηρίαση είχε γίνει απεντόμωση σε δωμάτιο του ισογείου του ξενοδοχείου. Το σκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε φέρεται να περιείχε φωσφίδιο του αλουμινίου, μια εξαιρετικά τοξική ουσία που μπορεί να προκαλέσει θάνατο ακόμη και με μικρή εισπνοή, περιγράφουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές εξετάζουν εάν οι αναθυμιάσεις πέρασαν μέσω του αεραγωγού του μπάνιου στο δωμάτιο της οικογένειας. Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι ότι δεν υπάρχει αντίδοτο για δηλητηρίαση από φωσφίδιο του αλουμινίου.

Κωνσταντινούπολη: Μπαράζ συλλήψεων για τη δηλητηρίαση

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται πέντε πωλητές τροφίμων, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και δύο υπάλληλοι, όπως και τρεις άνθρωποι που εργάζονταν σε μια εταιρεία αντιπαρασιτικής προστασίας, λέει το Anadolu, χωρίς να διευκρινίζει την ημερομηνία κατά την οποία συνελήφθησαν.

Οκτώ εξ αυτών αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών το απόγευμα της Δευτέρας. Η τοξικολογική έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας αναμένεται να δημοσιευτεί σήμερα, μαζί με την ανάλυση των τροφικών δειγμάτων που ελήφθησαν από ειδικούς του υπουργείου Γεωργίας.

Η μητέρα και τα παιδιά της κηδεύτηκαν το Σάββατο σε μια τελετή στη γενέτειρά τους στο Μπολβαντίν (κεντρικά), όπως έγραψαν τουρκικές εφημερίδες. Το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής αναζητεί ίχνη της ουσίας στο αίμα της μητέρας και των δύο παιδιών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι τουρκικές αρχές, καταληκτικά, υπογράμμισαν ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και πριν δύο χρόνια στην Άγκυρα, επίσης από φωσφίδιο του αλουμινίου, με δύο νεκρούς και 13 τραυματίες.

Με πληροφορίες από Hurriyet