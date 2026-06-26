Κωνσταντινούπολη: Έως και 22,5 χρόνια φυλάκιση στους πέντε κατηγορούμενους για τον θάνατο της τετραμελούς οικογένειας

Γνωστή έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6) η εισαγγελική πρόταση σχετικά με τον θάνατο της τετραμελούς οικογένειας τουριστών στην Κωνσταντινούπολη, τον Νοέμβριο του 2025.

Ο λόγος για την οικογένεια Μπέτζεκ, που είχε πάει για διακοπές στην Κωνσταντινούπολη και πέθανε από δηλητηρίαση στο ξενοδοχείο, όπου διέμενε. Ο εισαγγελέας κατέθεσε την πρότασή του πριν από τη δεύτερη δικάσιμο, ζητώντας βαριές ποινές για πέντε από τους έξι κατηγορούμενους.

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του εξάχρονου Καντίρ Μουχαμέτ Μπέτζεκ, της τρίχρονης αδελφής του Μασάλ, της μητέρας τους Τσιντέμ και του πατέρα τους Σερβέτ Μπέτζεκ, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει από τη Γερμανία στην Κωνσταντινούπολη για διακοπές στις 9 Νοεμβρίου 2025.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı: 2 yıldan 22 yıla hapis istemihttps://t.co/LcokrvxWFn pic.twitter.com/UTIFzfP2XI — soL Haber (@solhaberportali) June 26, 2026

Κωνσταντινούπολη: Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο σχετικά με τον θάνατο της τετραμελούς οικογένειας

Στις 13 Νοεμβρίου εισήχθησαν σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη με συμπτώματα που παρέπεμπαν σε δηλητηρίαση και λίγο αργότερα κατέληξαν.

Η υπόθεση εκδικάζεται στο 30ό Κακουργιοδικείο της Κωνσταντινούπολης, όπου έξι κατηγορούμενοι, εκ των οποίων οι τέσσερις προφυλακισμένοι, πρόκειται να απολογηθούν για δεύτερη φορά.

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου στην Κωνσταντινούπολη, Χακάν Ογλάκ, καθώς και ο Σερκάν Κισί, ιδιοκτήτης της εταιρείας απεντομώσεων DSS İlaçlama.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει συντάξει η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, οι Σερκάν Κισί, Ζεκί Κισί, Ντογάν Τζαφέρoγλου, Χακάν Ογλάκ και Muhammad Moeen Ud In Chıshtı κατηγορούνται για το αδίκημα της πρόκλησης θανάτου περισσότερων του ενός ανθρώπων από ενσυνείδητη αμέλεια. Για τους πέντε ο εισαγγελέας ζητά ποινές κάθειρξης από 2 έτη και 8 μήνες έως 22 έτη και 6 μήνες.

Για τον έκτο κατηγορούμενο, τον Rustemsha Batyrov, η εισαγγελική πρόταση είναι αθωωτική, καθώς, σύμφωνα με την εισαγγελική κρίση, δεν προέκυψε ότι προέβη σε ενέργεια που να συνδέεται αιτιωδώς με τον θάνατο των τεσσάρων μελών της οικογένειας.

Η δίκη συνεχίζεται, με το δικαστήριο να αναμένεται να εξετάσει τις απολογίες των κατηγορουμένων και τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία πριν εκδώσει την απόφασή του.

Με πληροφορίες από Hurriyet