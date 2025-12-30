Κωνσταντινούπολη: Δύο δεξαμενόπλοια συγκρούστηκαν στη θάλασσα του Μαρμαρά

Το πρωί της Τρίτης (30/12) στην περιοχή Φλόρια στην Κωνσταντινούπολη, δύο δεξαμενόπλοια με σημαίες Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας εξέπεμψαν σήμα κινδύνου.

Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο KALBAJAR, μήκους 141 μέτρων, και το ALATEPE, μήκους 115 μέτρων.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:50 τοπική ώρα.

Άγνωστη παραμένει η κατάσταση των πλοίων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, τα δύο δεξαμενόπλοια «ήρθαν σε επαφή ενώ βρίσκονταν αγκυροβολημένα στην περιοχή Κιουτσούκτσεκμετζε».

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ομάδες έρευνας, διάσωσης και ρυμούλκησης της Τουρκικής Ακτοφυλακής έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του συμβάντος ή την κατάσταση των πλοίων.