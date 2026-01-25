Κωνσταντινούπολη: Ακέφαλο και ακρωτηριασμένο πτώμα γυναίκας βρέθηκε σε κάδο

Το ακέφαλο και ακρωτηριασμένο στα πόδια πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε μέσα σε κάδο απορριμμάτων στον δήμο Σισλί της Κωνσταντινούπολης, εξέλιξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από φεμινιστικές οργανώσεις και νέα καλέσματα για κινητοποιήσεις κατά των γυναικοκτονιών.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η σορός ήταν τυλιγμένη με σεντόνι και βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου από άνδρα που έψαχνε ανακυκλώσιμα υλικά στους κάδους. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το θύμα είναι υπήκοος Ουζμπεκιστάν, 37 ετών, ενώ τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι το όνομα της ήταν Durdona Khokimova.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί ούτε το κεφάλι ούτε τα πόδια της γυναίκας. Παράλληλα, από έλεγχο υλικού από κάμερες επιτήρησης, φέρεται να προκύπτει ότι δύο άνδρες άφησαν μια βαλίτσα σε διαφορετικό κάδο απορριμμάτων. Το περιεχόμενο της βαλίτσας δεν έχει γίνει γνωστό.

Λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό της σορού, η αστυνομία συνέλαβε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης δύο υπόπτους, επίσης ουζμπεκικής υπηκοότητας, την ώρα που επιχειρούσαν να φύγουν από τη χώρα. Αργότερα, συνελήφθη και τρίτος ύποπτος.

Η υπόθεση πυροδότησε άμεσα πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών εξέφρασαν την αγανάκτησή τους και κάλεσαν σε πορείες διαμαρτυρίας στις 16:00, ώρα Τουρκίας, ζητώντας μέτρα για την αντιμετώπιση των γυναικοκτονιών. Η οργάνωση «Φεμινίστριες κατά της γυναικοκτονίας» έγραψε σε ανάρτησή της ότι μπορεί να μην έχει γίνει ακόμη γνωστό το όνομα του θύματος, όμως, όπως ανέφερε, «γνωρίζουμε ότι αυτό το έγκλημα είναι καρπός της ανδρικής βίας», προσθέτοντας ότι θα βγει στους δρόμους «για να μην υπάρξουν άλλα θύματα».

Παρέμβαση έκανε και ο δήμαρχος του Σισλί, Ρεσούλ Εμρά Σαχάν, χαρακτηρίζοντας τους φόνους αυτού του τύπου «μείζον κοινωνικό πρόβλημα». Σε δημόσια τοποθέτησή του σημείωσε ότι οι γυναικοκτονίες εξελίσσονται σε «σφαγή» που, όπως έγραψε, διευρύνεται, αποδίδοντας την κατάσταση στην ατιμωρησία, την αμέλεια και τη σιωπή, και ζητώντας συντονισμένη δράση.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθυμίζεται ότι ο Σαχάν έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί στο παρελθόν, ταυτόχρονα με τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, στο πλαίσιο επιχείρησης καταστολής που, σύμφωνα με ευρέως διαδεδομένη εκτίμηση, αποδόθηκε σε πολιτικά κίνητρα.

Η Τουρκία δεν δημοσιοποιεί επίσημα στοιχεία για τις γυναικοκτονίες, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της καταγραφής να γίνεται από οργανώσεις γυναικών, οι οποίες συλλέγουν δεδομένα από δημοσιεύματα και αναφορές του Τύπου για δολοφονίες και άλλους ύποπτους θανάτους. Σύμφωνα με την οργάνωση «Θα βάλουμε τέλος στις γυναικοκτονίες», μέσα στο 2025 καταγράφηκαν 294 δολοφονίες γυναικών από άνδρες, ενώ 297 γυναίκες βρέθηκαν νεκρές υπό ύποπτες συνθήκες.