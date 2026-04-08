Κωνσταντινούπολη: 11 συλλήψεις για την ένοπλη επίθεση έξω από το προξενείο του Ισραήλ

Η τουρκική αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Τρίτη, έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.

Οι αρχές προχώρησαν σε νέες επιχειρήσεις σε διάφορες πόλεις, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των συλληφθέντων για την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.

Αρχικά, μετά το περιστατικό, τρία άτομα είχαν τεθεί υπό κράτηση και δύο ακόμη είχαν συλληφθεί τραυματισμένα. Σήμερα, ο συνολικός αριθμός των συλληφθέντων ανέρχεται πλέον σε 11 άτομα, με τους περισσότερους να παραμένουν υπό έρευνα στην Αστυνομική Διεύθυνση Κωνσταντινούπολης.

Παράλληλα, ύποπτοι συνελήφθησαν σε Νικομήδεια και Ικόνιο, στο πλαίσιο ξεχωριστών επιχειρήσεων, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ταυτοποίηση και σύλληψη όλων των εμπλεκόμενων.

Πυροβολισμοί στην Κωνσταντινούπολη: Ποιοι ήταν και πώς έφτασαν στο σημείο οι δράστες

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί, ενώ στην περιοχή παραμένουν αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων συνεργών.

Οι αρχές κάνουν λόγο για οργανωμένη και προσχεδιασμένη επίθεση, με στόχο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προσωπικό του προξενείου. Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί διήρκεσαν περίπου δέκα λεπτά.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Μουστάφα Τσιφτσί, επιβεβαίωσε ότι οι τρεις δράστες «εξουδετερώθηκαν», σημειώνοντας ότι οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν είναι εκτός κινδύνου.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιούλ δήλωσε ότι «η επίθεση αντιμετωπίστηκε με τον μικρότερο δυνατό αντίκτυπο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της αστυνομίας».

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δράστες είχαν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη από τη Σμύρνη με νοικιασμένο όχημα.

Οι αρχές εξετάζουν το προφίλ τους, με έναν εξ αυτών να φέρεται να συνδέεται με οργάνωση που σχετίζεται με θρησκευτικούς σκοπούς, ενώ δύο ήταν αδέλφια, εκ των οποίων ο ένας είχε ποινικό παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ