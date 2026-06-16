Κονγκό: Ένοπλοι επιτέθηκαν σε κλινική για ασθενείς με Έμπολα και άρπαξαν μια γυναίκα με την κόρη της

Ομάδα ενόπλων εισέβαλαν σε κέντρο υγείας στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και απήγαγαν μια γυναίκα και την κόρη της, με τις αρχές να εκφράζουν μεγάλη ανησυχία για περαιτέρω εξάπλωση της επιδημίας του Έμπολα.

Όπως μεταφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, το 6χρονο κορίτσι είχε βρεθεί θετικό στον ιό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα των δραστών εισέβαλε στην κλινική κοντά στο Μπουτέμπο, στην επαρχία του Βόρειου Κίβου, το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου και άρπαξε τη γυναίκα και το παιδί. Η αστυνομία δεν μπόρεσε να εξηγήσει ποιο ήταν το κίνητρό τους.

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Εκείνο που τονίζεται, είναι η έλλειψη μέτρων ασφαλείας σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες για τον έλεγχο της επιδημίας. Στο ανατολικό Κονγκό έχουν γίνει αναφορές για κατ’ επανάληψη επιθέσεις εναντίον γιατρών και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν διακοπεί οι προσπάθειες μελών του ιατρικού προσωπικού να εντοπίσουν τις επαφές των ασθενών και να απομονώσουν τα ύποπτα κρούσματα.

«Μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει τα δύο άτομα που αναζητούμε. Απευθύνουμε έκκληση να πάνε όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε ένα κέντρο θεραπείας για τον Έμπολα επειδή η επιστροφή τους στην κοινότητά τους μπορεί να επιδεινώσει την υγεία τους και, ακόμη χειρότερα, να μεταδοθεί η ασθένεια στους συγγενείς τους», είπε ο Δρ Λουμπάμπο Μαμπόκο Γκαστόν, ο αρμόδιος για τη διαχείριση της επιδημίας στο Βόρειο Κίβου.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς από την επίθεση στο ιατρικό κέντρο, το οποίο φέρεται να μην φυλασσόταν από αστυνομικούς ή στρατιώτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται επίθεση με στόχο ιατρικό κέντρο. Ομάδες που έχουν αναλάβει την ασφαλή ταφή των θυμάτων, στη γειτονική επαρχία Ιτούρι, έχουν επίσης γίνει στόχος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

