Κονγκό: Δεκάδες νεκροί έπειτα από κατολίσθηση σε ορυχείο

Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και του κινδύνου κατολίσθησης είχε απαγορευτεί από τις Αρχές η πρόσβαση στον χώρο

LifO Newsroom
Φωτογραφία: Unsplash

Τουλάχιστον 70 μεταλλωρύχοι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο σε κατολίσθηση που σημειώθηκε σε ορυχείο κοβαλτίου στο νοτιοανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη στο ορυχείο Καλάντο, που βρίσκεται στο λατομείο Μουλόντο, το οποίο λειτουργεί επίσημα η εταιρεία Pajeclem, περίπου 42 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κολουέζι, της πρωτεύουσας της επαρχίας Λουάλαμπα.

«Παρά την επίσημη απαγόρευση πρόσβασης στον χώρο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και του κινδύνου κατολισθήσεων, παράνομοι μεταλλωρύχοι εισήλθαν στο λατομείο», δήλωσε στα μέσα ο Ρόι Καούμπα Μαγιόντε, υπουργός Εσωτερικών της επαρχίας.

