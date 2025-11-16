Κονγκό: Δεκάδες νεκροί έπειτα από κατολίσθηση σε ορυχείο

Τουλάχιστον 70 μεταλλωρύχοι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο σε κατολίσθηση που σημειώθηκε σε ορυχείο κοβαλτίου στο νοτιοανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη στο ορυχείο Καλάντο, που βρίσκεται στο λατομείο Μουλόντο, το οποίο λειτουργεί επίσημα η εταιρεία Pajeclem, περίπου 42 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κολουέζι, της πρωτεύουσας της επαρχίας Λουάλαμπα.

«Παρά την επίσημη απαγόρευση πρόσβασης στον χώρο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και του κινδύνου κατολισθήσεων, παράνομοι μεταλλωρύχοι εισήλθαν στο λατομείο», δήλωσε στα μέσα ο Ρόι Καούμπα Μαγιόντε, υπουργός Εσωτερικών της επαρχίας.