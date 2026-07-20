Το «Κόμμα των Κατσαρίδων» βγήκε από το Instagram και βρέθηκε απέναντι στα γκλομπ

Αστυνομικοί χτύπησαν με γκλομπ υποστηρικτές του νεανικού σατιρικού κινήματος «Κόμμα των Κατσαρίδων» τη Δευτέρα στο Νέο Δελχί, όταν χιλιάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να πορευτούν προς το ινδικό Κοινοβούλιο παρά την απαγόρευση.

Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του υπουργού Παιδείας, Νταρμέντρα Πραντάν, μετά τις επανειλημμένες διαρροές θεμάτων σε κρίσιμες εξετάσεις για την εισαγωγή σε ιατρικές σχολές και την πρόσληψη στο Δημόσιο. Μόνο η τελευταία υπόθεση επηρέασε περισσότερους από δύο εκατομμύρια υποψηφίους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να δώσουν ξανά εξετάσεις.

Η αστυνομία είχε αρνηθεί να επιτρέψει την πορεία προς το Κοινοβούλιο, επικαλούμενη τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την έναρξη της κοινοβουλευτικής συνόδου των μουσώνων. Περίπου 10.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί στο Τζαντάρ Μαντάρ, τον παραδοσιακό χώρο πολιτικών διαμαρτυριών στο κέντρο της πόλης.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν αστυνομικούς να χτυπούν διαδηλωτές που προσπάθησαν να περάσουν τα οδοφράγματα. Η αστυνομία αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε βία και υποστήριξε ότι η κινητοποίηση αντιμετωπίστηκε «επαγγελματικά».

Μέσα στη βροχή, το πλήθος φώναζε συνθήματα εναντίον του υπουργού Παιδείας και του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρίσκονταν φοιτητές, επαγγελματίες, οικογένειες με παιδιά και νέοι που είχαν ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα για να απαιτήσουν το τέλος των διαρροών και της διαφθοράς στις εξετάσεις.

Το «Κόμμα των Κατσαρίδων» γεννήθηκε τον Μάιο από μια προσβολή. Κατά τη διάρκεια μιας άσχετης δικαστικής υπόθεσης, ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας παρομοίασε ορισμένους άνεργους νέους με «κατσαρίδες». Αντί να απορρίψουν τον χαρακτηρισμό, χιλιάδες νέοι τον οικειοποιήθηκαν.

Το διαδικτυακό αστείο μετατράπηκε σχεδόν αμέσως σε πολιτική ταυτότητα. Το σύνθημα «Κι εγώ είμαι κατσαρίδα» εξαπλώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το κίνημα συγκέντρωσε 22 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο 30χρονος Αμπιτζίτ Ντίπκε, ιδρυτής του κινήματος, ξεκίνησε τον Ιούνιο καθιστική διαμαρτυρία στο Νέο Δελχί, ζητώντας την παραίτηση του υπουργού Παιδείας. Σύντομα, ωστόσο, το κίνημα βρήκε το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπό του στον Σόναμ Γουάνγκτσουκ.

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Ο 59χρονος εκπαιδευτικός μεταρρυθμιστής και περιβαλλοντικός ακτιβιστής, γνωστός για τις τεχνητές «παγωμένες στούπες» που αποθηκεύουν νερό στα Ιμαλάια, άρχισε απεργία πείνας στις 28 Ιουνίου. Η υγεία του επιδεινώθηκε έπειτα από σχεδόν τρεις εβδομάδες και το Σάββατο η αστυνομία τον μετέφερε παρά τη θέλησή του σε νοσοκομείο.

Η απομάκρυνσή του από τον χώρο της διαμαρτυρίας λειτούργησε ως επιταχυντής. Χιλιάδες άνθρωποι έφτασαν στο Νέο Δελχί μέσα στη νύχτα, ενώ φοιτητικές οργανώσεις και κόμματα της αντιπολίτευσης συντάχθηκαν με την κινητοποίηση.

Από το νοσοκομείο, ο Γουάνγκτσουκ δήλωσε ότι θα τερματίσει την απεργία πείνας μόνο αν η κυβέρνηση αναλάβει την ευθύνη για τις αποτυχίες του εξεταστικού συστήματος ή αν βουλευτές δεσμευτούν ότι θα φέρουν το ζήτημα στο Κοινοβούλιο.

Η επιτυχία του κινήματος δεν εξηγείται μόνο από τις διαρροές θεμάτων. Η ανεργία στους Ινδούς ηλικίας 15 έως 29 ετών έφτασε το 9,9% το 2025 και στις πόλεις το 13,6%. Για εκατομμύρια νέους, οι διαγωνιστικές εξετάσεις αποτελούν έναν από τους ελάχιστους δρόμους προς μια σταθερή εργασία — και κάθε διαρροή μπορεί να ακυρώσει χρόνια προετοιμασίας.

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Μέσα σε δύο μήνες, μια περιφρονητική λέξη έγινε όνομα, λογότυπο και πολιτική απειλή. Οι «κατσαρίδες» που υποτίθεται ότι έπρεπε να παραμείνουν αόρατες βγήκαν από τις οθόνες, κατέλαβαν το κέντρο της πρωτεύουσας και ανάγκασαν την κυβέρνηση του Μόντι να τις αντιμετωπίσει πίσω από οδοφράγματα.

Με στοιχεία από: Guardian