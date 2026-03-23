Κολομβία: Τουλάχιστον 67 άτομα έχουν διασωθεί μετά την συντριβή αεροσκάφους

Οι αρχές σημειώνουν πρόοδο στις επιχειρήσεις διάσωσης μετά τη συντριβή ενός στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου «Hercules» το πρωί της Δευτέρας, στην Κολομβία.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, τουλάχιστον 110 στρατιώτες επέβαιναν στο αεροσκάφος, ενώ μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί η διάσωση τουλάχιστον 67 τραυματιών στρατιωτών, αριθμός που εξακολουθεί να επαληθεύεται και ενδέχεται να αλλάξει καθώς προχωρούν οι επιχειρήσεις επί τόπου.

Σε εξέλιξη ο εντοπισμός και η διάσωση επιβατών στην Κολομβία

Εν μέσω της έκτακτης ανάγκης, βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλύπτουν το μέγεθος της τραγωδίας και την άμεση αντίδραση της κοινότητας. Το υλικό δείχνει ντόπιους αγρότες να βοηθούν στη μεταφορά των τραυματιών με μοτοσικλέτες κατά μήκος χωματόδρομων, δεδομένης της επείγουσας ανάγκης να μεταφερθούν σε ιατρικές εγκαταστάσεις.

Άλλες καταγραφές δείχνουν το αεροσκάφος να τυλίγεται στις φλόγες μετά την πρόσκρουση, καθώς και την άφιξη ενστόλων. Η κατάσταση έχει χαρακτηριστεί κρίσιμη, γεγονός που οδήγησε στην ενίσχυση της παρουσίας των αρχών στην περιοχή.

Μετά το περιστατικό, τέθηκε σε εφαρμογή κοινή επιχείρηση των Ενόπλων Δυνάμεων και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ στη Μπογκοτά δημιουργήθηκε Ενιαίο Κέντρο Διοίκησης για τον συντονισμό της επέμβασης.

Οι αρχές επανέλαβαν ότι προτεραιότητα έχει η διακομιδή των τραυματιών και ο έλεγχος της κατάστασης όλων των επιβατών, οπότε ο αριθμός των διασωθέντων ενδέχεται να συνεχίσει να αυξάνεται τις επόμενες ώρες.

Η λίστα με τα ονόματα κάποιων επιβατών:

Fernández Camargo Jaime Alexander

Rodríguez Jiménez Jhonnier Albeiro

González Herrera Jullian David

Natalia Rojas Velandia

Pinzón Reyes Jhonathan Stid

Méndez Torres Javier Fernando

Villa Sánchez Carlos Augusto

Lozano Castañeda Juana Valentina

Malaver Rivero Albeiro

Juan Pablo Amador Pinilla

Rodríguez Pulecio Melqui Alejandro

Με πληροφορίες από Blu Radio