Κολομβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες

Το υπουργείο Άμυνας της Κολομβίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου Hercules C-130 της εταιρείας Lockheed Martin ενεπλάκη σε ατύχημα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα, στο αεροσκάφος επέβαιναν 110 στρατιώτες.

Ο υπουργός Άμυνας, Πέδρο Σάντσεζ, δήλωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά την απογείωση από το Πουέρτο Λεγκισάμο, στην απομακρυσμένη περιοχή του Αμαζονίου, κοντά στα σύνορα με το Περού, όπου το αεροσκάφος μετέφερε προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων.

«Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί», ανέφερε.

Η συντριβή στην Κολομβία

Το τοπικό μέσο BluRadio, επικαλούμενο πηγές των αρχών, μετέδωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 110 στρατιώτες και ότι το ατύχημα σημειώθηκε περίπου 3 χιλιόμετρα από κατοικημένη περιοχή.

Η αμερικανική αμυντική εταιρεία Lockheed Martin δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου, άλλο αεροσκάφος Hercules C-130 της πολεμικής αεροπορίας της Βολιβίας συνετρίβη στην πόλη Ελ Άλτο, αποφεύγοντας οριακά κατοικημένη περιοχή.

Στο περιστατικό εκείνο έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 20 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περίπου 30, ενώ χαρτονομίσματα από το φορτίο του αεροσκάφους σκορπίστηκαν στην πόλη, προκαλώντας συγκρούσεις μεταξύ κατοίκων και δυνάμεων ασφαλείας.

Με πληροφορίες από Reuters