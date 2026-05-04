Κολομβία: Δύο νεκροί από σύγκρουση οχήματος με θεατές σε αγώνα - Δεκάδες οι τραυματίες

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι, 37 σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τραυματίστηκαν όταν όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος θεατών κατά τη διάρκεια αγώνα επίδειξης, στην Κολομβία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ποπαγιάν, στην επαρχία Κάουκα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα στην Κολομβία

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και αναπαρήγαγαν μέσα ενημέρωσης εικονίζουν διαγωνιζόμενο όχημα να περνά εμπόδιο, αλλά κατόπιν να μη φρενάρει έγκαιρα και να πέφτει πάνω σε θεατές.

Το Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του υλικού αυτού με ανεξάρτητο τρόπο αμέσως.

Οι τοπικές αρχές στην Ποπαγιάν ανέφεραν ότι το ένα από τα θύματα που απεβίωσαν ήταν κοριτσάκι 10 ετών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας El Espectador.

Με πληροφορίες από Reuters