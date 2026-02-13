Κολομβία: Ανησυχητική η αύξηση στρατολόγησης και εκμετάλλευσης παιδιών από ένοπλες ομάδες

Ο αριθμός των παιδιών που στρατολογούνται και εκμεταλλεύονται από ένοπλες ομάδες στην Κολομβία έχει αυξηθεί κατά 300% μέσα σε πέντε χρόνια, σύμφωνα με επαληθευμένες περιπτώσεις των Ηνωμένων Εθνών, την ώρα που η κλιμάκωση της βίας συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο δεκάδες χιλιάδες ανηλίκους.

Η UNICEF κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επικαλούμενη τα τελευταία επαληθευμένα στοιχεία του ΟΗΕ από την έκθεση του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, που καλύπτει το 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, «κατά μέσο όρο ένα παιδί στρατολογείται και χρησιμοποιείται κάθε 20 ώρες από ένοπλες ομάδες στην Κολομβία».

«Τα παιδιά στην Κολομβία στρατολογούνται ενεργά ή χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες εδώ και χρόνια. Ο αντίκτυπος σε αυτά και τις οικογένειές τους είναι καταστροφικός», δήλωσε η εκπρόσωπος της UNICEF στην Κολομβία, Τάνια Σαπουισάτ. «Απαιτείται επείγουσα δράση για την προστασία των παιδιών από τη στρατολόγηση και την εκμετάλλευσή τους, τη σεξουαλική βία και άλλες σοβαρές παραβιάσεις, καθώς και από τον αντίκτυπο τραυματικών γεγονότων που μπορεί να διαρκέσουν μια ολόκληρη ζωή», πρόσθεσε.

Η αύξηση της στρατολόγησης παιδιών τροφοδοτείται από την κλιμάκωση της βίας, τη φτώχεια, την έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη περιορισμένη διαθεσιμότητα βασικών υποδομών και κοινωνικών υπηρεσιών, κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Τα παιδιά συχνά εξαναγκάζονται να ενταχθούν για να στηρίξουν τις οικογένειές τους, για να ξεφύγουν από τη βία στο σπίτι ή υπό την απειλή για την ασφάλειά τους. Πολλά στρατολογούνται αφού έχουν αποχωριστεί τους κηδεμόνες τους, στερημένα από προστασία και εναλλακτικές επιλογές επιβίωσης.

Οι ένοπλες ομάδες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσεγγίζουν και να στρατολογούν ανηλίκους, συχνά με υποσχέσεις για μια δήθεν καλύτερη ζωή και εργασία. Ωστόσο, μόλις ενταχθούν, τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν.



Με πληροφορίες από Unicef