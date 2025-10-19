Ληστεία στο Λούβρο: Με ζημιές βρέθηκε το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ'

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, ένα από τα κοσμήματα που κλάπηκαν σήμερα στη διάρκεια θεαματικής ληστείας στο Λούβρο, βρέθηκε κοντά στο μουσείο έχοντας υποστεί ζημιές, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP από πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, τυπικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, σύμφωνα με την περιγραφή που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Λούβρου.

Πολύτιμα αντικείμενα εκλάπησαν σήμερα το πρωί από την Γκαλερί του Απόλλωνα του Λούβρου.

Πώς έδρασαν οι κλέφτες στο Λούβρο

Η μέθοδος δράσης των κακοποιών ήταν, όπως φαίνεται, ιδιαίτερα καλά οργανωμένη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερις κακοποιοί, δύο σε φορτηγό εξοπλισμένο με αναβατόριο και δύο σε ισχυρό σκούτερ, έφτασαν μπροστά από το μουσείο στις 9:30, στην πλατεία Φρανσουά Μιτεράν.

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν το αναβατόριο για να φτάσουν στην γκαλερί «Απόλλων», στον πρώτο όροφο, σπάζοντας το παράθυρο με ένα δισκοπρίονο. Έπειτα, έσπασαν δύο βιτρίνες, αυτή των «κοσμημάτων του Ναπολέοντα» και αυτή των «κοσμημάτων των Γάλλων ηγεμόνων» με το ίδιο δισκοπρίονο, πριν κλέψουν πολλά κοσμήματα, επτά συνολικά, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Οι τέσσερις άνδρες κατέβηκαν με τον ανελκυστήρα και διέφυγαν με δύο σκούτερ. Η διάρρηξη διήρκεσε συνολικά 7 λεπτά. Η αστυνομία βρήκε δύο δισκοπρίονα, έναν καυστήρα, βενζίνη, γάντια, έναν ασύρματο, μια κουβέρτα και ένα σπασμένο κόσμημα στο δρόμο. Πρόκειται για το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, στολισμένο με 1354 διαμάντια, 1136 τριαντάφυλλα και 56 σμαράγδια.

Είχαν υπάρξει προειδοποιήσεις για το Λούβρο

Το Λούβρο, το μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η πρόεδρός του, Laurence des Cars, έγραψε τον Ιανουάριο μια επιστολή στην υπουργό Πολιτισμού, Rachida Dati, στην οποία περιγράφει μια όχι και τόσο ευχάριστη κατάσταση. Το κείμενο, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Le Parisien, αναφέρει «ανησυχητικό επίπεδο απαξίωσης του εξοπλισμού» και επισημαίνει «πολλαπλασιασμό των βλαβών» στις αίθουσες εκθέσεων του παλιού παλατιού.

Το 2023, η έκθεση αφιερωμένη στα σχέδια του Claude Gillot έπρεπε να κλείσει επειγόντως λόγω διαρροών νερού. Σε αυτό προστίθενται οι ανελκυστήρες και οι κυλιόμενες σκάλες που είναι συνεχώς εκτός λειτουργίας και ένα κτήριο που δεν είναι κατάλληλο για την κλιματική αλλαγή.

Κατά τη διάρκεια των μεγάλων καυσώνων, «η γυάλινη οροφή της πυραμίδας δημιουργεί ένα φαινόμενο θερμοκηπίου», παραπονιέται η Laurence des Cars. Σε ορισμένες γκαλερί, οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας θέτουν ακόμη και τα έργα σε κίνδυνο.

Με πληροφορίες από Le Figaro, Le Parisien, AFP