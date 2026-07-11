Κλητεύσεις σε δημοσιογράφους των New York Times από την κυβέρνηση Τραμπ - «Θρασύτατη πράξη»

Η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε την Παρασκευή κλητεύσεις για αρκετούς δημοσιογράφους των New York Times, μετά από δημοσιεύματα της εφημερίδας σχετικά με προβλήματα ασφαλείας στο νέο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, το οποίο αποτελεί δωρεά του Κατάρ.

Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει καταθέσουν την προσεχή Τετάρτη ενώπιον του ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων στο Μανχάταν. Σύμφωνα με τους New York Times πρόκειται για μια «πρωτοφανή κλιμάκωση στην προσπάθεια του προέδρου Τραμπ να απειλήσει και να τρομοκρατήσει ανεξάρτητα ειδησεογραφικά μέσα».

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας αναφέρει ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ομοσπονδιακοί πράκτορες παρέδωσαν τις κλητεύσεις στα σπίτια των δημοσιογράφων.

«Η εμφάνιση ομοσπονδιακών πρακτόρων στο κατώφλι των δημοσιογράφων προκαλεί σοκ στη συνείδηση κάθε Αμερικανού που πιστεύει στο Σύνταγμα και στην ελευθερία του τύπου που αυτό προστατεύει», δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ο Ντέιβιντ ΜακΚρό, επικεφαλής νομικός σύμβουλος της εφημερίδας.

«Οι δημοσιογράφοι μας καταγράφουν τα γεγονότα και προασπίζονται το δικαίωμα της αμερικανικής κοινής γνώμης να γνωρίζει πώς λειτουργεί η κυβέρνησή της και πώς αξιοποιούνται τα χρήματα των φορολογουμένων», ανέφερε ο ΜακΚρό. «Αυτή η θρασύτατη πράξη δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια απόπειρα να στερηθεί από τους πολίτες η γνώση για το τι συμβαίνει στη χώρα τους, εκφοβίζοντας τους δημοσιογράφους ώστε να μην κάνουν τη δουλειά τους».

New York Times: Προηγήθηκαν πιέσεις από το FBI

Οι κλητεύσεις δεν περιέχουν πολλές λεπτομέρειες και ζητούν απλώς από τους δημοσιογράφους να καταθέσουν «σχετικά με φερόμενη παραβίαση του ομοσπονδιακού ποινικού δικαίου». Εκδόθηκαν από τον Τζέι Κλέιτον, τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα του Μανχάταν. Ο Κλέιτον, ο οποίος ηγείται μιας από τις πιο σημαντικές εισαγγελικές αρχές της χώρας, προτάθηκε πρόσφατα από τον Τραμπ για τη θέση του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Ανάμεσα στους δημοσιογράφους των New York Times που έλαβαν κλήση για να καταθέσουν είναι οι Τζούλιαν Μπαρνς Έρικ Λίπτον , Τάιλερ Πέιτζερ και Έρικ Σμιτ. Οι συγκεκριμένοι συντάκτες αποκάλυψαν την Τετάρτη ότι ο Τραμπ αναχώρησε από την Τουρκία με το παλιό Air Force One για λόγους ασφαλείας, μετά από συστάσεις των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Την Πέμπτη, η εφημερίδα αποκάλυψε ότι το νέο Air Force One, ένα Boeing 747-8, δωρεά του Κατάρ, στερείται ορισμένων προηγμένων συστημάτων ασφαλείας που διέθετε το παλαιότερο αεροσκάφος, όπως τα αντιπυραυλικά συστήματα. Και τα δύο άρθρα επικαλούνταν πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, προκειμένου να συζητήσουν ευαίσθητα ζητήματα ασφαλείας.

Πριν από τη δημοσίευση του άρθρου της Τετάρτης, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του FBI επικοινώνησε με τους New York Times ζητώντας να «παγώσει» το δημοσίευμα, κάνοντας λόγο για θέμα εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με άνθρωπο που γνωρίζει τη συνομιλία. Ο αξιωματούχος του FBI μίλησε με έναν ρεπόρτερ και έναν αρχισυντάκτη του γραφείου της εφημερίδας στην Ουάσιγκτον, ωστόσο αρνήθηκε να διευκρινίσει το ακριβές πρόβλημα ασφαλείας όταν του ζητήθηκε.

Στις αρχές του έτους, το υπουργείο Δικαιοσύνης προσπάθησε να αναγκάσει δημοσιογράφους της Wall Street Journal και της Washington Post να καταθέσουν. Το υπουργείο απέσυρε τελικά τις κλητεύσεις, αφού και τα δύο ειδησεογραφικά μέσα αντέδρασαν δικαστικά με προσφυγές.

Με πληροφορίες από τους New York Times