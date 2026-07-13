Κλινικές δοκιμές του νέου εμβολίου κατά του Έμπολα πρόκειται να ξεκινήσουν στη Βρετανία

Ένα νέο εμβόλιο για την καταπολέμηση ενός στελέχους του ιού Έμπολα που εξαπλώνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) θα δοκιμαστεί σύντομα σε ενήλικες στη Βρετανία, σύμφωνα με σχέδια που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης εργάζονται για την ανάπτυξη ενός εμβολίου που θα προστατεύει από τον τύπο «Bundibugyo» του Έμπολα και τώρα σχεδιάζουν να αξιολογήσουν την ασφάλεια και την ανοσολογική απόκριση του εμβολίου σε 50 υγιείς ενήλικες ηλικίας 18 έως 55 ετών.

Αυτή τη στιγμή γίνεται η πρόσληψη εθελοντών για τη δοκιμή, ενώ οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες, εφόσον δοθεί η σχετική έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές.

Το εμβόλιο για την αντιμετώπιση του Έμπολα

Το πρόγραμμα ξεκίνησε όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνέστησε να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη εμβολίου κατά του Έμπολα, λίγο μετά την αναγγελία της επιδημίας στις 17 Μαΐου.

Περίπου 620.000 δόσεις του εμβολίου, γνωστού ως ChAdOx1 BDBV, έχουν αποθηκευτεί για πιθανή μελλοντική χρήση, ενώ 4.000 δόσεις για ερευνητικούς σκοπούς έχουν παραδοθεί για τη δοκιμή της Οξφόρδης.

Το εμβόλιο χρησιμοποιεί τον ίδιο ιικό φορέα με το εμβόλιο της Οξφόρδης/AstraZeneca κατά της Covid-19, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί γρήγορα.

Η καθηγήτρια Τερέζα Λαμπ, επικεφαλής επιστημονική ερευνήτρια της μελέτης, δήλωσε: «Η συνεχιζόμενη επιδημία του ιού Έμπολα στο Bundibugyo συνεχίζει να καταστρέφει τις πληγείσες κοινότητες, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για αποτελεσματικά εμβόλια και θεραπείες».

«Η ομάδα μας έχει εργαστεί ακατάπαυστα με παγκόσμιους εταίρους για την ανάπτυξη ενός υποψήφιου εμβολίου ChAdOx BDBV, αποδεικνύοντας πώς οι συνεργατικές συμμαχίες μπορούν να επιτρέψουν την ταχεία αντίδραση απέναντι σε επιδημίες που εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς.

«Αυτό το ορόσημο έρχεται μόλις 57 ημέρες αφότου ο ΠΟΥ κήρυξε την επιδημία ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος».

Ο αριθμός των κρουσμάτων Έμπολα συνεχίζει να αυξάνεται, με 1.926 κρούσματα, εκ των οποίων 702 θάνατοι, να έχουν επιβεβαιωθεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό τη Δευτέρα.

Με πληροφορίες από Sky News