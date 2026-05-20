Κλιμάκωση χωρίς όρια: Το Ιράν απειλεί με επέκταση του πολέμου πέρα από τη Μέση Ανατολή

Οι Φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν σε ιδιαίτερα σκληρή προειδοποίηση, δηλώνοντας ότι σε περίπτωση νέων επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί «πέρα από την περιοχή».

Όπως ανέφεραν, η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική και θα φτάσει σε σημεία «που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί», ανεβάζοντας περαιτέρω την ένταση στο ήδη τεταμένο κλίμα.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών αντιφάσεων και αντικρουόμενων μηνυμάτων από την αμερικανική πλευρά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να οδηγήσει τη σύγκρουση σε γρήγορη λήξη, εκτιμώντας πως η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για «πολύ σύντομο» χρονικό ορίζοντα επίλυσης.

Την ίδια στιγμή, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος, σημειώνοντας ότι ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ιράν επιθυμούν την επανεκκίνηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Περιέγραψε τις διαπραγματεύσεις ως «σε σχετικά καλό σημείο», υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θέλει να ολοκληρώσει τη στρατιωτική εμπλοκή και να επιστρέψει σε μια πιο σταθερή κατάσταση.

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις περί αποκλιμάκωσης, ο Τραμπ είχε προηγουμένως απειλήσει με νέα στρατιωτικά πλήγματα, θέτοντας μάλιστα προθεσμία λίγων ημερών για να προσέλθει το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πριν τελικά αναβάλει σχετική απόφαση επίθεσης.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερα ασταθές διπλωματικό σκηνικό, όπου οι απειλές και οι προσπάθειες διαλόγου εναλλάσσονται συνεχώς.

Την ίδια ώρα, η ένταση παραμένει στο πεδίο γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, η ναυσιπλοΐα έχει περιοριστεί δραματικά, εντείνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Με πληροφορίες από CNBC