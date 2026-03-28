Κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι Χούτι έριξαν πύραυλο στο Ισραήλ - Νέα επίθεση στον Λίβανο

Την πρώτη τους επίθεση εναντίον του Ισραήλ αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πριν από έναν μήνα, ανακοίνωσαν σήμερα οι Χούτι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν.

Σε μαγνητοσκοπημένο διάγγελμα που δημοσιοποίησε μέσω X, ο εκπρόσωπός τους για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια ανέφερε πως οι Χούτι στοχοποίησαν με ομοβροντία πυραύλων στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ισραηλινή επικράτεια.

Νωρίτερα, περί τις 06:00 (ώρα Ελλάδας), με ανακοινωθέν τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έκαναν γνωστό ότι εντόπισαν «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχείρησαν για την αναχαίτιση της απειλής», προτού δώσουν το ελεύθερο στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια, περίπου ένα τέταρτο αργότερα.

Οι Χούτι, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, εξαπέλυσαν δεκάδες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα από τα τέλη του 2023 ως τα μέσα του 2025, κατά τη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους.

Στο μεταξύ, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαιρέτισε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, ο Πεζεσκιάν «ευχαρίστησε το Πακιστάν για τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που αποσκοπούν στον τερματισμό της επιθετικότητας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας.

Η επικοινωνία αυτή έρχεται καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας έχουν προγραμματίσει συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νέα ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο

Τρεις Λιβανέζοι δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένης μιας ανταποκρίτριας του Al-Mayadeen- ενός καναλιού που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ- σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το όχημά τους στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο δεύτερος δημοσιογράφος ήταν ανταποκριτής του Al-Manar, του καναλιού που συνδέεται με το φιλοϊρανικό κίνημα.

«Η δημοσιογράφος του Al-Mayadeen, Φατιμά Φτούνι, και ο ανταποκριτής του Al-Manar, Αλί Σουαΐμπ, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το αυτοκίνητό τους στην περιοχή Τζεζίν», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι ο αδελφός της Φτούνι, ένας εικονολήπτης, σκοτώθηκε επίσης στην επίθεση.

Το Al-Mayadeen επιβεβαίωσε τον θάνατο της Φτούνι στο κανάλι του στο Telegram, ενώ το Al-Manar ανακοίνωσε τον θάνατο του πολεμικού ανταποκριτή του, ενός από τους μακροβιότερους δημοσιογράφους του καναλιού, σε δελτίο ειδήσεων.

Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές σήμερα το ξημέρωμα σε πόλεις του νοτίου Λιβάνου, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, ενώ το λιβανικό φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή.

Το ANI γνωστοποίησε «σειρά πληγμάτων» την αυγή στην πόλη Ματζντάλ Σελμ και «διαδοχικά πλήγματα» στις πόλεις Κάφρα, Χανίγια, Τουλίν και Αντλούν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ισραηλινά πλήγματα είχαν επίσης στόχο την πόλη Ναμπατίγια, πλήττοντας «κατοικίες, εμπορικά κτίρια όπως και ένα πρατήριο καυσίμων».

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων γνωστοποίησε επίσης, πλήγματα σε μεθοριακές πόλεις, ιδιαίτερα την Ταϊμπέχ, όπως και «απόπειρα των εχθρικών δυνάμεων να προχωρήσουν προς τη ζώνη του Λιτάνι», ποταμού που βρίσκεται στον νότιο Λίβανο σε απόσταση περίπου τριάντα χιλιομέτρων βόρεια της ισραηλινολιβανικής μεθορίου.