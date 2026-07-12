Κλιμακώνεται η ένταση στον Κόλπο: Το Ιράν λέει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ -«Παραμένουν ανοιχτά», απαντάνε οι ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει τα Στενά του Ορμούζ καθώς η σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναζωπυρώθηκε έπειτα από επίθεση σε πλοίο που διέσχιζε το σημείο.

Ο αμερικανικός στρατός, ωστόσο, υποστηρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για κάθε πλοίο που τα διασχίζει νόμιμα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε συνέντευξή του στο NBC ανέφερε ότι η διεθνής αυτή οδός εξακολουθεί να είναι προσβάσιμη στην εμπορική ναυσιπλοΐα.

Η ανακοίνωση της Τεχεράνης εντάσσεται σε ένα κλίμα έντασης στην περιοχή του Κόλπου, το οποίο έχει αναζωπυρώσει τους φόβους για την ασφάλεια της ναυτιλίας στο σημείο αυτό, απ' όπου περνά μεγάλο μέρος του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις τόνισαν εκ νέου ότι η θαλάσσια αυτή οδός οφείλει να παραμείνει ανοιχτή για την εμπορική ναυτιλία, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, δηλώνοντας παράλληλα ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, ο οποίος έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο για την επίλυση της κρίσης, ζήτησε αποκλιμάκωση, καλώντας αμφότερες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Στο στόχαστρο οι χώρες του Κόλπου

Για ακόμη μία φορά, γειτονικά κράτη του Κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο ιρανικών πληγμάτων, με το Κατάρ και την Ιορδανία να καταδικάζουν αυτό που χαρακτήρισαν «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Σειρήνες ακούστηκαν στο Μπαχρέιν, ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στο Κατάρ ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις και παρατήρησαν αναχαιτίσεις στον ουρανό πάνω από το νότιο τμήμα της Ντόχα. Οι αρχές του επιβεβαίωσαν πως αναχαίτισαν πυραύλους, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν πως έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στο Κατάρ, ως απάντηση στις συνεχιζόμενες αμερικανικές επιθέσεις.

Η Ιορδανία, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι δέχθηκε πλήγμα από τρεις ιρανικούς πυραύλους. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν επίσης την ευθύνη για μια επίθεση στο Ομάν, ισχυριζόμενοι, σύμφωνα με το πρακτορείο Irib, ότι κατέστρεψαν υποδομές υποστήριξης αμερικανικών αεροπλανοφόρων στο λιμάνι του Ντουκμ. Η Ιορδανία καταδίκασε την ενέργεια αυτή, τη στιγμή μάλιστα που βρισκόταν σε διάλογο με την Τεχεράνη σχετικά με τη μελλοντική διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.

Γιατί το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι κλείνει «μέχρι νεοτέρας» τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από προειδοποιητική βολή που έπληξε πλοίο το οποίο, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ακολουθούσε μη εγκεκριμένη διαδρομή.

Η υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO ανέφερε ότι η επίθεση σημειώθηκε περίπου 17 χιλιόμετρα ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ, στο Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά και αναγκάζοντας το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο και να επιβιβαστεί σε σωσίβια λέμβο.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ απάντησε με νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν, μετά την επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του υπό κυπριακή σημαία φορτηγού πλοίου, το οποίο έπλεε στο Στενό του Ορμούζ. Στο πλοίο επέβαιναν έντεκα Ινδοί υπήκοοι, εκ των οποίων οι δέκα διασώθηκαν, ενώ ένας έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με τις ινδικές αρχές.

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη είχαν υπογράψει, στις 17 Ιουνίου, πρωτόκολλο συμφωνίας που προέβλεπε εκεχειρία διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την αναζήτηση οριστικής λύσης. Έκτοτε, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η εκεχειρία έχει λήξει, επικαλούμενος τις ιρανικές επιθέσεις κατά πλοίων, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι η εκδίκηση είναι αναπόφευκτη, μιλώντας μετά την κηδεία του πατέρα και προκατόχου του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος είχε σκοτωθεί στην αρχή της σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από Reuters

