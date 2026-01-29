Κλιμακώνεται η απειλή πολέμου ΗΠΑ–Ιράν: Ο Τραμπ προειδοποιεί και μια ισχυρή αμερικανική δύναμη κατευθύνεται στην περιοχή

Η απειλή πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν κλιμακώνεται εκ νέου, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος τελειώνει και πως μια τεράστια αμερικανική ναυτική δύναμη κατευθύνεται ταχύτατα προς τη χώρα «με μεγάλη ισχύ, ενθουσιασμό και σκοπό».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε την Τετάρτη ότι ο στόλος, με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, είναι μεγαλύτερος από εκείνον που είχε σταλεί στη Βενεζουέλα πριν από την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο και ότι είναι «έτοιμος να φέρει εις πέρας τις αποστολές του γρήγορα και με βία, εάν χρειαστεί».

Ο Τραμπ έγραψε: «Ελπίζουμε το Ιράν να ‘έρθει γρήγορα στο τραπέζι’ και να διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία – ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ – μια συμφωνία που να είναι καλή για όλες τις πλευρές. Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά ζήτημα ύψιστης σημασίας! Όπως είπα στο Ιράν και στο παρελθόν, ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Δεν το έκαναν και ακολούθησε η “Επιχείρηση Midnight Hammer”, μια τεράστια καταστροφή του Ιράν. Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην το αφήσετε να συμβεί ξανά».

Πιο σαφείς από ποτέ οι προθέσεις του Τραμπ απέναντι στο Ιράν

Γράφει ο Guardian: «Πρόκειται για την πιο σαφή μέχρι σήμερα ένδειξη ότι ο Τραμπ σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα σε κάποιο είδος στρατιωτικού πλήγματος, εάν το Ιράν αρνηθεί να διαπραγματευτεί συμφωνία για το μέλλον του πυρηνικού του προγράμματος. Η ανάρτηση αντικατοπτρίζει επίσης μια εντυπωσιακή μετατόπιση στη ρητορική του Λευκού Οίκου σχετικά με την αποστολή της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου στην περιοχή, απομακρυνόμενη από την αγανάκτηση για τον θάνατο διαδηλωτών και εστιάζοντας πλέον στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης».

Νωρίτερα τον Ιανουάριο, ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις, λέγοντας ότι «η βοήθεια βρίσκεται καθ’ οδόν». Όμως αργότερα ανακάλεσε, υποστηρίζοντας ότι «οι δολοφονίες έχουν σταματήσει».

Υπάρχουν εικασίες, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ότι τελικά έκανε ένα βήμα πίσω, επειδή δεν διέθετε επαρκή στρατιωτικά μέσα στην περιοχή, γιατί κράτη του Κόλπου τον παρότρυναν σε αυτοσυγκράτηση και επειδή το Ισραήλ τον συμβούλευσε ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο προετοιμασίας για τα πιθανά αντίποινα του Ιράν.

Ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 30.000 άνθρωποι. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τετάρτη στη Γερουσία ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ότι η ιρανική κυβέρνηση είναι «πιθανώς πιο αδύναμη από ποτέ» μετά την επανάσταση του 1979.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι ιρανικοί πύραυλοι και τα drones εξακολουθούν να αποτελούν απειλή για τις ΗΠΑ. Περίπου 30.000 μέλη του αμερικανικού στρατού βρίσκονται «στην εμβέλεια χιλιάδων ιρανικών UAV μίας χρήσης και ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς που απειλούν την παρουσία των στρατευμάτων μας», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Πρέπει να διαθέτουμε αρκετό προσωπικό στην περιοχή... για να αμυνθούμε ενάντια σε αυτή την πιθανότητα».

Ο Τραμπ θα διατηρούσε επίσης την «προληπτική αμυντική επιλογή» να επιτεθεί στο Ιράν, εάν υπήρχαν ενδείξεις ότι σχεδίαζε επίθεση εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων, τόνισε. «Σίγουρα έχουν την ικανότητα, επειδή έχουν συσσωρεύσει χιλιάδες και χιλιάδες βαλλιστικούς πυραύλους που έχουν κατασκευάσει».

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γραμμένη στα εβραϊκά, ο Αλί Σαμκάνι, ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε: «Οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια από την Αμερική, από οποιαδήποτε πηγή και σε οποιοδήποτε επίπεδο, θα θεωρηθεί ως η αρχή ενός πολέμου, και η απάντηση θα είναι άμεση, ολοκληρωτική και άνευ προηγουμένου, κατευθυνόμενη προς τον επιτιθέμενο, στο κέντρο του Τελ Αβίβ και προς όλους τους υποστηρικτές του».