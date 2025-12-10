Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση: Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν τάνκερ ανοιχτά της Βενεζουέλας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην κατάσχεση δεξαμενόπλοιου στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, σε μία κίνηση που σηματοδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση της τετράμηνης εκστρατείας πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε την πληροφορία την Τετάρτη, δηλώνοντας ότι επρόκειτο για «το μεγαλύτερο δεξαμενόπλοιο που έχει κατασχεθεί ποτέ».

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να δοθούν στη δημοσιότητα το όνομα του πλοίου ή το ακριβές σημείο της αναχαίτισής του.

Ο Μαδούρο βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, όταν διαδέχθηκε τον Ούγο Τσάβες. Μετά τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές του 2024, τις οποίες η αντιπολίτευση και η διεθνής κοινότητα καταγγέλλουν ως νοθευμένες, εξακολουθεί να ελέγχει την εξουσία έπειτα από κύμα καταστολής που οδήγησε τον εμφανή νικητή της κάλπης, Εντμούντο Γκονζάλες, στην εξορία στην Ισπανία.

Από τον Αύγουστο, η Ουάσιγκτον έχει κλιμακώσει αισθητά την πίεση προς το καθεστώς Μαδούρο. Έχει προκηρύξει επικήρυξη 50 εκατ. δολαρίων για τη σύλληψή του και έχει ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην Καραϊβική, πραγματοποιώντας παράλληλα αεροπορικά πλήγματα κατά φερόμενων ως πλοιαρίων διακίνησης ναρκωτικών, με περισσότερους από 80 νεκρούς.

Την Τρίτη, δύο αμερικανικά μαχητικά πέταξαν επί 40 λεπτά πάνω από τον Κόλπο της Βενεζουέλας, λίγο βόρεια του Μαρακάιμπο.

Βενεζουέλα: Στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσηςτο Νόμπελ Ειρήνης

Στο κλίμα αυτό, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο έλαβε την Τετάρτη το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα της υπέρ των δημοκρατικών ελευθεριών στη Βενεζουέλα και τη διεκδίκηση μιας ειρηνικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Το βραβείο παρέλαβε η κόρη της, Ανά Κορίνα Σόσα Ματσάδο, σε τελετή στο Όσλο, δηλώνοντας ότι ο αγώνας κατά της «χυδαίας διαφθοράς» και της «βίαιης καταστολής» θα συνεχιστεί.

Παρά τη δραματική υποβάθμιση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας λόγω διαφθοράς και κακοδιαχείρισης, το πετρέλαιο παραμένει η βασική πηγή εσόδων της Βενεζουέλας. Κύριος αγοραστής είναι η Κίνα.

Το κίνητρο πίσω από την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου δεν ήταν άμεσα σαφές, ωστόσο η κίνηση εντάσσεται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης αμερικανικής πίεσης στον Μαδούρο.

Σενάρια αποκλεισμού της Βενεζουέλας

Ο πρώην επικεφαλής της αμερικανικής πολιτικής για τη Λατινική Αμερική επί Μπάιντεν, Χουάν Γκονζάλες, αποκάλυψε πρόσφατα ότι είχε εισηγηθεί την ανάπτυξη δύο αντιτορπιλικών στα ανοικτά της Βενεζουέλας, ακόμη και την επιβολή πετρελαϊκού αποκλεισμού μετά τις αμφισβητούμενες εκλογές του 2024. Αν και το σχέδιο δεν προχώρησε τότε, ο Γκονζάλες εκτιμά ότι μια ανάλογη απειλή θα μπορούσε να οδηγήσει τον Μαδούρο να αποδεχθεί τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος ανάκλησης, ενδεχομένως το 2027.

Όπως ανέφερε, ένας πετρελαϊκός αποκλεισμός «θα παρέλυε πλήρως την οικονομία» της χώρας και, παρότι λιγότερο επιθετικός από μια χερσαία επιχείρηση, «εξακολουθεί να θεωρείται πράξη πολέμου». Εκτίμησε δε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε μονομερώς να μπλοκάρει τις μετακινήσεις δεξαμενόπλοιων προς και από τη Βενεζουέλα — μια κίνηση «που πιθανότατα θα επιτάχυνε την πτώση του Μαδούρο».

