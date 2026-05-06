Κλερ Μπροσό: Η Καναδή ηθοποιός ζητά επείγουσα άδεια για ιατρικά υποβοηθούμενο θάνατο

Η Καναδή ηθοποιός, Κλερ Μπροσό, κατέθεσε την περασμένη Δευτέρα (4/5) επείγουσα προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο, ζητώντας να της επιτραπεί ο, ιατρικά, υποβοηθούμενο θάνατος, με μοναδική υποκείμενη πάθηση την ψυχική ασθένεια.

Όπως αφηγείται η ίδια σε καναδικά μέσα ενημέρωσης, δεν είχε βγει από το σπίτι της από τον Ιανουάριο.

«Είναι αφόρητο. Κάθε πρωί που ξυπνάω δεν πιστεύω ότι θα καταφέρω να βγάλω τη μέρα», δήλωσε η Κλερ Μπροσό στους δημοσιογράφους, που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από το δικαστήριο.

Κλερ Μπροσό: Γιατί ζητά ιατρικά υποβοηθούμενο θάνατο

Η 49χρονη υποστηρίζει ότι η σοβαρή διπολική διαταραχή και η διαταραχή μετατραυματικού στρες από τις οποίες πάσχει έχουν επιδεινωθεί δραματικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, σε σημείο που δεν μπορεί πλέον να αντέξει αυτό που περιγράφει ως «αδιάκοπο πόνο».

Αξίζει να ειπωθεί πως στον Καναδά, η λεγόμενη MAID (ιατρικά υποβοηθούμενος θάνατος) επιτρέπεται σήμερα μόνο σε άτομα με σοβαρή και ανίατη ιατρική πάθηση. Η επέκταση του μέτρου σε ανθρώπους των οποίων η μοναδική πάθηση είναι ψυχική νόσος έχει καθυστερήσει επανειλημμένα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Πάντως, η Κλερ Μπροσό και η οργάνωση Dying With Dignity Canada είχαν καταθέσει ήδη από τον Αύγουστο του 2024 συνταγματική προσφυγή, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός των ψυχικά ασθενών από το πρόγραμμα παραβιάζει τον Καναδικό Χάρτη Δικαιωμάτων και Ελευθεριών.

Η ίδια ζητά τώρα ειδική συνταγματική εξαίρεση που θα της επιτρέψει να αποκτήσει πρόσβαση στην ευθανασία πριν ολοκληρωθεί η δημόσια και πολιτική διαδικασία γύρω από το ζήτημα.

Κλερ Μπροσό: Οι δηλώσεις του δικηγόρου της

Ο δικηγόρος της, Μάικλ Φένρικ, δήλωσε ότι ελπίζει πως το δικαστήριο θα ορίσει ημερομηνία εκδίκασης πριν από το καλοκαίρι.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο ένδικο μέσο, αλλά και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Κλερ Μπροσό είναι επίσης εξαιρετική», ανέφερε έξω από το δικαστήριο.

Το θέμα παραμένει εξαιρετικά αμφιλεγόμενο στον Καναδά. Επιτροπή που εξετάζει την πιθανή επέκταση της MAID αναμένεται να καταθέσει προτάσεις πριν λήξει η τελευταία παράταση του μέτρου, τον Μάρτιο του 2027.

Το Centre for Addiction and Mental Health προειδοποίησε πρόσφατα ότι δεν υπάρχουν σαφή επιστημονικά κριτήρια ούτε συναίνεση μεταξύ ψυχιάτρων για το πότε μια ψυχική ασθένεια μπορεί να θεωρηθεί «ανίατη».

Η επικεφαλής ιατρική σύμβουλος της τηλεφωνικής γραμμής πρόληψης αυτοκτονιών 9-8-8, Άλισον Κρόφορντ, κατέθεσε επίσης κατά της επέκτασης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να επιτρέπουν ασφαλή διάκριση ανάμεσα στον αυτοκτονικό ιδεασμό και στην επιθυμία για υποβοηθούμενο θάνατο.

«Δεδομένης της σημαντικής επικάλυψης ανάμεσα στις αυτοκτονικές σκέψεις και την MAID, θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που υποφέρουν θα βοηθηθούν περισσότερο μέσω ισχυρότερων πολιτικών πρόληψης της αυτοκτονίας», ανέφερε.

Με πληροφορίες από CTV News Canada