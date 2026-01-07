Κλείνει μετά από 240 χρόνια η εφημερίδα Pittsburgh Post-Gazette

Η οικογενειακή επιχείρηση που εκδίδει την εφημερίδα The Pittsburgh Post-Gazette ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η εφημερίδα θα σταματήσει να εκδίδεται την Κυριακή 3 Μαΐου, σηματοδοτώντας το τέλος ενός έντυπου μέσου που ξεκίνησε να εκδίδεται το 1786.

Η εταιρεία Block Communications Inc. δήλωσε ότι είχε χάσει περισσότερα από 350 εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία 20 χρόνια κατά τη διάρκεια της έκδοσης της εφημερίδας. Σε δήλωσή της, ανέφερε ότι οι οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο τοπικός δημοσιογραφικός κλάδος είχαν καταστήσει «μη βιώσιμες τις συνεχιζόμενες απώλειες μετρητών αυτής της κλίμακας».

Η εταιρεία επικαλέστηκε πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες θα απαιτούσαν από την Post-Gazette να λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους μιας σύμβασης εργασίας του 2014, την οποία χαρακτήρισε ως επιβολή «ξεπερασμένων και άκαμπτων πρακτικών λειτουργίας».

Το κλείσιμο της Post-Gazette δεν θα επηρεάσει την εφημερίδα The Toledo Blade στο Οχάιο, η οποία επίσης ανήκει στην Block Communications. Η εταιρεία εδρεύει στο Τολέδο.

Σε δήλωσή της, η οικογένεια Block εξέφρασε τη λύπη της για τον αντίκτυπο που θα έχει η απώλεια της εφημερίδας στις κοινότητες που εξυπηρετούσε. Η οικογένεια δήλωσε ότι είναι «περήφανη για τις υπηρεσίες που η Post-Gazette παρείχε στο Πίτσμπουργκ για σχεδόν έναν αιώνα».

Με πληροφορίες από New York Times