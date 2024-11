Κιθ Κέλογκ: Ο εκλεκτός του Τραμπ για Ουκρανία-Ρωσία ζήτησε να διακοπεί η βοήθεια προς το Κίεβο

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι διορίζει τον Κιθ Κέλογκ ως ειδικό απεσταλμένο για την Ουκρανία και τη Ρωσία, επιστρατεύοντας έναν απόστρατο στρατηγό που ζήτησε να διακοπεί η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

«Ο Κιθ είχε μια διακεκριμένη στρατιωτική και επιχειρηματική σταδιοδρομία, στην οποία περιλαμβάνεται η υπηρεσία σε εξαιρετικά ευαίσθητα πόστα στην Εθνική Ασφάλεια στην πρώτη μου Κυβέρνηση», είπε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social την Τετάρτη. «Ήταν μαζί μου από την αρχή! Μαζί, θα εξασφαλίσουμε την ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΣΩ ΙΣΧΥΟΣ και θα κάνουμε την Αμερική και τον κόσμο ΞΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ!».

Ο Τραμπ ήταν επί μακρόν επιφυλακτικός ως προς το αν θα πρέπει να συνεχιστεί η βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία και κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας είπε ότι όταν εκλεγεί θα τηλεφωνούσε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και θα μεσολάβησε σε μια συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου.

Η σταδιοδρομία του Κιθ Κέλογκ

Ο 80χρονος Κέλογκ ήταν ένας παίκτης των παρασκηνίων στην πρώτη προεδρική θητεία Τραμπ, πράγμα που του απέφερε τελικά τον ρόλο του εκτελεστικού γραμματέα και του επιτελάρχη στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ωστόσο, ο Κέλογκ ήταν μια συνεπής και πιστή παρουσία στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, παρόλο που είδε μια σειρά από κορυφαίους συμβούλους να έρχονται και να φεύγουν. Ο Τραμπ τον αποκάλεσε «έναν από τους μεγάλους στρατηγούς μας». Ο Κέλογκ έγινε εν ενεργεία σύμβουλος εθνικής ασφάλειας το 2017 αφού ο Τραμπ απέλυσε τον Μάικλ Φλιν, επίσης πρώην στρατηγό του στρατού, επειδή είπε ψέματα για τις επαφές του με τον Ρώσο πρεσβευτή στις ΗΠΑ. Υπηρέτησε επίσης ως κορυφαίος σύμβουλος του πρώην αντιπροέδρου Μάικ Πενς.

Όπως πολλοί που εξετάζονται για βασικές θέσεις στην επόμενη κυβέρνηση Τραμπ, ο Κέλογκ πέρασε τα τελευταία χρόνια στο America First Policy Institute, όπου είναι συμπρόεδρος του Κέντρου για την Αμερικανική Ασφάλεια. Εκεί, ήταν ένας από τους συγγραφείς του An America First Approach to US National Security, ένα βιβλίο με δοκίμια που περιελάμβανε ένα κεφάλαιο που υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιδιώξουν τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αν και «τολμηρή διπλωματία», αλλά ότι πρέπει να τερματίσουν τον στρατιωτικό υποστήριξη στο πολιορκημένο έθνος.

«Αυτό που δεν πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να στέλνουμε όπλα σε ένα αδιέξοδο που η Ουκρανία θα δυσκολευτεί τελικά να κερδίσει», έγραψε.

Η στρατιωτική εμπειρία του Κέλογκ χρονολογείται από τον πόλεμο του Βιετνάμ, όπου κέρδισε πολλά μετάλλια ανδρείας. Μετά τη συνταξιοδότησή του ως υποστράτηγος το 2003, προσγειώθηκε σε εταιρικές θέσεις σε αμυντικούς εργολάβους Oracle Corp, Cubic Corp και CACI International Inc.

Οι τελευταίες κινήσεις και το σχέδιο Κέλογκ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τις μέρες της κυβέρνησής του προσπάθησε να αυξήσει τη βοήθεια για την Ουκρανία, μεταξύ άλλων επιτρέποντας στο Κίεβο να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους βαθύτερα εντός της Ρωσίας, εγκρίνοντας την αποστολή ναρκών κατά προσωπικού και συγχωρώντας χρέη σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τραμπ μίλησε με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι νωρίτερα αυτό το μήνα μετά τις εκλογές. Το Κρεμλίνο διέψευσε μια αναφορά ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν μίλησαν τηλεφωνικά λίγες μέρες μετά τις εκλογές.

Το σχέδιο του Κέλογκ -που φαίνεται πως εντυπωσίασε τον Ντόναλντ Τραμπ-, προβλέπει παύση πυρός στα μέτωπα των μαχών και εξαναγκασμό τόσο του Κιέβου όσο και της Μόσχας να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ανέφερε το Reuters τον Ιούνιο.

Με πληροφορίες από Bloomberg, Reuters