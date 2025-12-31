Κιριμπάτι: Η νησιωτική χώρα του Ειρηνικού υποδέχθηκε πρώτη το 2026

Νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού, όπως τα νησιά Κιριμπάτι παραδοσιακά κάθε χρόνο, έγιναν οι πρώτες που υποδέχθηκαν το 2026.

Ο δείχτης των ρολογιών έδειξε 12:00 τα μεσάνυχτα στο Κιριτιμάτι, ένα από τα 33 νησιά του Κιριμπάτι, το οποί εκτείνεται σε πάνω από 3,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα γης στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το 1994, άλλαξε τη ζώνη ώρας, έτσι ώστε και οι 33 ατόλες του νησιωτικού συμπλέγματος να έχουν την ίδια ημερομηνία.

Πρωτεύουσα των Κιριμπάτι είναι η ατόλη Ταράουα πάνω στην οποία βρίσκεται η πόλη Μπαϊρίκι. Οι πρώτοι κάτοικοι των νησιών ήταν Μικρονήσιοι. Τα νησιά ανακαλύφθηκαν το 1765 από τον Άγγλο θαλασσοπόρο Τζον Μπάιρον και από το 1892 έγιναν βρετανικό προτεκτοράτο. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο τα νησιά κατελήφθησαν από τους Ιάπωνες και απελευθερώθηκαν το 1943 από τους Συμμάχους μετά τη μάχη της Ταράουα. Ανεξαρτητοποιήθηκαν στις 12 Ιουλίου του 1979.

Η χώρα έχει πληθυσμό 119.438 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή του 2020 και η μεγαλύτερη πόλη είναι το Μπαϊρίκι με 36.717 κατοίκους (το 2000).

Μετά τα Κιριμπάτι, ακολουθούν οι, περίπου, 600 κάτοικοι στο νησί Chatham της Νέας Ζηλανδίας οι οποίοι θα υποδεχθούν το 2026. Περίπου το 1/6 του πληθυσμού του απομακρυσμένου αρχιπελάγους - κυρίως ντόπιοι - περνά τις τελευταίες στιγμές του 2025 στο μπαρ του Hotel Chatham, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του.

Με πληροφορίες από BBC