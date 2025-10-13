Κίρα Νάιτλι: «Δεν γνώριζα για το cancel» - Οι δηλώσεις της για τις εκκλήσεις μποϊκοτάζ στη J.K. Rowling

Η Κίρα Νάιτλι δήλωσε ότι «δεν γνώριζε» για τις εκκλήσεις να γίνει μποϊκοτάζ στη J.K. Rowling πριν συμμετάσχει στο καστ των νέων audiobook εκδόσεων της σειράς Harry Potter.

Η Νάιτλι μίλησε στο Decider με αφορμή τη νέα της ταινία στο Netflix, The Woman in Cabin 10 (όπου υποδύεται μια δημοσιογράφο της Guardian), και ρωτήθηκε αν γνώριζε ότι «ορισμένοι θαυμαστές καλούν σε μποϊκοτάζ του Harry Potter».

Η ηθοποιός απάντησε: «Όχι, δεν το γνώριζα, λυπάμαι πολύ. Ξέρετε, νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή όπου όλοι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνυπάρχουμε, έτσι δεν είναι; Και όλοι έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις».

Πρόσθεσε επίσης: «Ελπίζω ότι μπορούμε όλοι να δείξουμε σεβασμό».

Η Νάιτλι έχει αναλάβει τον ρόλο της καθηγήτριας Ντολόρες Άμπριτζ στις Full-Cast Audio Editions του Harry Potter, μαζί με εκατοντάδες άλλους ηθοποιούς, όπως τη Cush Jumbo (αφηγήτρια), τον Hugh Laurie (Άλμπους Ντάμπλντορ) και τον Riz Ahmed (Σέβερους Σνέιπ).

Οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ του έργου της Rowling έχουν πολλαπλασιαστεί μετά την αντίδρασή της στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τον νομικό ορισμό της γυναίκας, όταν εκείνη δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία της να καπνίζει πούρο.

Στη συνέχεια, η Rowling δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να απομακρυνθεί ο ηθοποιός Paapa Essiedu από την επερχόμενη τηλεοπτική σειρά Harry Potter, παρότι εκείνος υπέγραψε ανοιχτή επιστολή με την οποία διαμαρτυρόταν για την απόφαση του δικαστηρίου.

Η Rowling απάντησε πρόσφατα και στην Έμα Γουάτσον, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμάχης με εκείνη και τους συμπρωταγωνιστές της από τις ταινίες του Harry Potter σχετικά με τα δικαιώματα των τρανς ατόμων, λέγοντας ότι η ηθοποιός είναι «δεν γνωρίζει το πόσο ανίδεη είναι».

Με πληροφορίες από Guardian