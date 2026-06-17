Κιρ Στάρμερ: «Θέλω να έχει σημαντικό ρόλο στην κυβέρνηση», δήλωσε για τον Άντι Μπέρναμ

Ο Κιρ Στάρμερ υπονόησε ότι θα προωθούσε τον Άντι Μπέρναμ στο υπουργικό συμβούλιο, εάν ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, που ανήκει στο Εργατικό Κόμμα, κερδίσει τις επαναληπτικές εκλογές της Πέμπτης στο Μέικερφιλντ.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Μπέρναμ «μεγάλο πλεονέκτημα» και δήλωσε ότι του αξίζει «σημαντικός ρόλος στην κυβέρνηση».

Οι δηλώσεις Στάρμερ για τον Μπέρναμ

Μιλώντας λιγότερο από 24 ώρες πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας στο Μέικερφιλντ, όπου ο Μπέρναμ επιδιώκει να επανεκλεγεί, ο Στάρμερ δήλωσε: «Ήταν ένας φανταστικός δήμαρχος στο Μάντσεστερ. Και αν επιστρέψει στο κοινοβούλιο, ελπίζω να κερδίσει στις επαναληπτικές εκλογές».

Όταν ρωτήθηκε από το Sky News αν θα δοθεί θέση στον Μπέρναμ στο υπουργικό συμβούλιο, ο Στάρμερ απάντησε: «Ο Άντι είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Και, ναι, θέλω να έχει σημαντικό ρόλο στην κυβέρνηση».

Όταν ρωτήθηκε αν η πρόταση θα μπορούσε να παραταθεί ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, ο Στάρμερ απάντησε: «Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι θα μιλήσω με τον Άντι μετά το Σαββατοκύριακο, φυσικά και θα το κάνω. Του έχω μιλήσει πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες, και όταν μπήκα στην πολιτική το 2015, ήταν στην ομάδα του Άντι Μπέρναμ που εντάχθηκα, και συνεργαστήκαμε πολύ καλά».

🗣️ 'I want Andy Burnham to have a big role in government'



Prime Minister Sir Keir Starmer tells @BethRigby he hopes Andy Burnham wins the Materfield by-election and returns to parliament. pic.twitter.com/C8pkoHVzih — Sky News (@SkyNews) June 17, 2026

Ο Μπέρναμ αναμένεται να αμφισβητήσει τον Στάρμερ για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αν κερδίσει τις επαναληπτικές εκλογές, αλλά ο πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι είναι απίθανο να διεξαχθεί οποιαδήποτε αναμέτρηση τις επόμενες εβδομάδες.

«Μόλις ολοκληρωθούν οι επαναληπτικές εκλογές, θα πρέπει να αγωνιστούμε για τη δημαρχία του Μάντσεστερ, καθώς πρόκειται για μια τεράστια επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί αμέσως στη βορειοδυτική Αγγλία», δήλωσε ο Μπέρναμ στο Channel 4 News. «Επομένως, αν ο Άντι Μπέρναμ [κερδίσει], πιστεύω ότι το ενδιαφέρον ολόκληρου του κόμματος θα πρέπει να στραφεί στη δημαρχία του Μάντσεστερ, καθώς οι εκλογές εκεί θα διεξαχθούν μέσα σε λίγες εβδομάδες».

Με πληροφορίες από The Times