Κιρ Στάρμερ: Νέα παραίτηση από την κυβέρνηση - Ολοκληρώθηκε το κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο

Η Τζες Φίλιπς (Jess Phillips), υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδια για θέματα προστασίας γυναικών και θυμάτων βίας στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, στη Βρετανία, υπέβαλε την παραίτησή της, όπως αποκάλυψε το Sky News.

Στην επιστολή παραίτησης προς τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, η Τζες Φίλιπς έγραψε: «Πιστεύω ότι είστε κατά βάση ένας καλός άνθρωπος, που νοιάζεται για τα σωστά πράγματα. Ωστόσο, έχω δει από πρώτο χέρι ότι αυτό δεν αρκεί».

«Η επιθυμία να αποφεύγονται οι συγκρούσεις σημαίνει ότι σπάνια δίνουμε πραγματικές μάχες, με αποτέλεσμα οι ευκαιρίες για πρόοδο να μένουν στάσιμες και να καθυστερούν» ανέφερε, για να συνεχίσει: «Το επιχείρημα ότι οι κυβερνήσεις των Εργατικών έρχονται σπάνια ακούγεται συνεχώς αυτή τη στιγμή. Και είναι αλήθεια ότι είναι πολύτιμες».

«Κάθε κυβέρνηση των Εργατικών στη διάρκεια της ζωής μου και της ζωής της οικογένειάς μου έχει φέρει πρόοδο που άλλαξε τη χώρα και τον κόσμο προς το καλύτερο. Ξέρω ότι νοιάζεστε βαθιά, αλλά σημασία έχουν οι πράξεις, όχι τα λόγια. Δεν είμαι σίγουρη ότι αξιοποιούμε αυτή τη σπάνια ευκαιρία με την αποφασιστικότητα που απαιτείται και δεν μπορώ να περιμένω άλλο μέχρι να υπάρξει κάποια κρίση για να πιέσουμε για ταχύτερη πρόοδο» διευκρίνισε.

Κιρ Στάρμερ: Ολοκληρώθηκε το κρίσιμο Υπουργικό Συμβούλιο

Η ίδια πρόσθεσε: «Η ευπρέπεια είναι ζωτικής σημασίας, όπως και η -ψύχραιμη- περιέργεια, αλλά χρειάζονται επίσης μαχητικότητα και ορμή. Πρέπει να υπάρχουν αντιπαραθέσεις, αντίσταση, επιχειρήματα, να πείθεις τον κόσμο. Δεν μπορούν όλα να λύνονται μέσα από ατελείωτες συσκέψεις».

«Η πολιτική αφορά τόσο τα συναισθήματα όσο και τις πολιτικές αποφάσεις, ειδικά αυτή την περίοδο. Θέλω μια κυβέρνηση των Εργατικών να πετύχει και θα συνεχίσω να παλεύω για την επιτυχία και τη δημοτικότητά της, όπως έκανα πάντα. Όμως δεν βλέπω την αλλαγή που πιστεύω ότι περιμένουμε εγώ και η χώρα, και γι’ αυτό δεν μπορώ να συνεχίσω να υπηρετώ ως υπουργός υπό τη σημερινή ηγεσία» κατέληξε.

Νωρίτερα, σήμερα, ολοκληρώθηκε το κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο στο βρετανικό πρωθυπουργικό γραφείο, που πραγματοποιήθηκε υπό τον Κιρ Στάρμερ. Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας αρνήθηκε να συναντηθεί με τον υπουργό Υγείας, Γουες Στρίτινγκ, ενδεικτικό του πολιτικού κλίματος που επικρατεί στην κυβέρνηση των Εργατικών.

Όπως μετέδωσε το Sky News, ο Κιρ Στάρμερ είχε ξεκαθαρίσει στο υπουργικό συμβούλιο ότι δεν θα συζητούσε ζητήματα ηγεσίας στη συνεδρίαση και ότι θα μιλούσε μόνο κατ’ ιδίαν με υπουργούς. Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας, ο οποίος φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αμφισβητήσει τον πρωθυπουργό, προσπάθησε να τον συναντήσει μετά τη συνεδρίαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κιρ Στάρμερ αρνήθηκε να τον δει, όπως και οποιονδήποτε άλλο υπουργό ζήτησε συνάντηση.

Κιρ Στάρμερ: «Δεν αμφισβητήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο»

Όπως αναφέρει πάντα το Sky News, ο υπουργός Εργασίας και Συντάξεων, Πατ ΜακΦάντεν, δήλωσε ότι κανένας υπουργός δεν αμφισβήτησε τον Κιρ Στάρμερ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου: «Υπήρξαν πολλές δηλώσεις στήριξης για τη δουλειά που κάνει», είπε.

«Ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του, όπως πρέπει και όπως περιμένει ο κόσμος».

Παράλληλα, η υπουργός Τεχνολογίας, Λιζ Κένταλ, δήλωσε επίσης ότι ο Στάρμερ «έχει την πλήρη στήριξή της», την ώρα που ο υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου, Πίτερ Κάιλ, χαρακτήρισε τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου «πολύ ουσιαστική» και έκανε λόγο για «σταθερή ηγεσία» υπό τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Αντίστοιχα, ο υπουργός Στέγασης, Στιβ Ριντ, κάλεσε τους βουλευτές των Εργατικών να στηρίξουν τον Κιρ Στάρμερ: «Αυτό δεν είναι παιχνίδι. Αυτή η αστάθεια έχει συνέπειες στις ζωές των ανθρώπων», έγραψε σε ανάρτησή του.

Την ίδια ώρα, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε στο υπουργικό συμβούλιο ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος: «Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν αποσταθεροποιητικές για την κυβέρνηση και αυτό έχει πραγματικό οικονομικό κόστος για τη χώρα και τις οικογένειες», είπε.

«Το Εργατικό Κόμμα έχει συγκεκριμένη διαδικασία για την αμφισβήτηση ενός ηγέτη και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί. Η χώρα περιμένει από εμάς να συνεχίσουμε να κυβερνάμε. Αυτό κάνω εγώ και αυτό πρέπει να κάνουμε ως υπουργικό συμβούλιο» κατέληξε.

Με πληροφορίες από Sky News