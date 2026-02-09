Κιρ Στάρμερ: «Έχω κερδίσει κάθε μάχη» - Δεν παραιτείται εν μέσω πίεσης για Έπσταϊν

Μιλώντας σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος, Κιρ Στάρμερ, διέψευσε τις φήμες περί παραίτησής του.

Ο Κιρ Στάρμερ -μεταξύ άλλων- δεσμεύτηκε να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της Ντάουνινγκ Στριτ στη συνάντησή του με βουλευτές των Εργατικών. Υπενθυμίζεται πως ο Βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται υπό καθεστώς πίεσης, με φόντο την επιλογή του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, καθώς αναφέρεται στα αρχεία του χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Υπερασπιζόμενος την ηγεσία του, ο Στάρμερ είπε: «Έχω κερδίσει κάθε μάχη στην οποία έχω βρεθεί. Πάλεψα να αλλάξω τη Διεύθυνση Δημόσιων Διώξεων ώστε να υπηρετεί καλύτερα τα θύματα βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Πάλεψα να αλλάξω το Εργατικό Κόμμα ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε ξανά εκλογές. Μου έλεγαν ότι δεν θα τα καταφέρω. Μετά, σταδιακά, έλεγαν ότι ίσως περάσω το όριο. Κερδίσαμε με συντριπτική πλειοψηφία. Σε κάθε μάχη στην οποία βρέθηκα, έχω κερδίσει».

Κιρ Στάρμερ: «Δεν θα προκαλέσω χάος»

Ο Κιρ Στάρμερ είπε στους βουλευτές ότι οι αλλαγές δεν θα περιοριστούν στο ποιος κάθεται πού στο πρωθυπουργικό μέγαρο, ενώ τόνισε ότι δεν θα παραιτηθεί, λέγοντας πως δεν θα «φύγει» και δεν θα προκαλέσει «χάος».

«Αφού παλέψαμε τόσο σκληρά για την ευκαιρία να αλλάξουμε τη χώρα μας, δεν είμαι διατεθειμένος να απομακρυνθώ από την εντολή που έχω λάβει, και την ευθύνη μου προς τη χώρα, ούτε να μας βυθίσω στο χάος όπως έκαναν άλλοι», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός, διαψεύδοντας τις φήμες περί παραίτησης.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι σχέσεις με τους βουλευτές των Εργατικών δεν ήταν αρκετά ανοιχτές ή συμπεριληπτικές, σημειώνοντας ότι «όταν οι Εργατικοί στρέφονται εναντίον του εαυτού τους, στρέφονται εναντίον της χώρας».

Απαντώντας στο αίτημα του Σκωτσέζου ηγέτη των Εργατικών, Άνας Σάρουαρ, να παραιτηθεί, είπε πως αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ανησυχίες επειδή «τα πράγματα δεν πήγαν καλά». Επανέλαβε ότι η απόφαση να διορίσει τον λόρδο Μάντελσον ήταν λάθος, ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη και απέτισε φόρο τιμής στον πρώην προσωπάρχη του, Μόργκαν ΜακΣουίνι, ο οποίος αποχώρησε την προηγούμενη ημέρα.

Ο Στάρμερ ανέφερε ακόμη ότι έχει «το πιο εργασιομανές υπουργικό συμβούλιο στην ιστορία» πίσω του και είπε πως οι Εργατικοί πρέπει να δώσουν τη μάχη απέναντι στο Reform UK, χαρακτηρίζοντάς την «τη μάχη της εποχής μας».

Με πληροφορίες από Sky News