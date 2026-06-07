Κιρ Στάρμερ: Δηλώνει έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε διαδικασία για την αμφισβήτηση της ηγεσίας του

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στους υποστηρικτές του αυτό το Σαββατοκύριακο ότι θα είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε διαδικασία εκλογής ηγέτη του Εργατικού Κόμματος ενδέχεται να ξεκινήσει.

Μέχρι τώρα, ο πρωθυπουργός και οι σύμμαχοί του επέμεναν ότι δεν θα αποχωρούσε αν διεξαγόταν τέτοια διαδικασία, αλλά υπήρχε «ερωτηματικό» σχετικά με το τι θα έκανε στην πραγματικότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της BBC, μετά την δήλωση του δημάρχου του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ ότι θα επιδιώξει να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε πιθανή διαδικασία εκλογής ηγεσίας, η στάση του Στάρμερ έγινε πιο σκληρή και δήλωσε στους υποστηρικτές του ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος εξακολουθεί να πιστεύει ότι μια αναμέτρηση για την ηγεσία θα μπορούσε να βυθίσει τη χώρα στο χάος, δήλωσε ότι είχε κερδίσει μια συντριπτική πλειοψηφία πριν από δύο χρόνια και μία εντολή που είναι αποφασισμένος να εκπληρώσει.

Αντιμέτωπος με εκλογές ο Στάρμερ;

Με τον πρώην υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ και τον Μπέρναμ να φαίνονται ως οι πρώτοι αντίπαλοι, και δεκάδες βουλευτές του Εργατικού Κόμματος να έχουν παροτρύνει τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί, υπήρξαν εβδομάδες εικασιών σχετικά με μια πιθανή πρόκληση.

Το μεγαλύτερο μέρος των εξελίξεων εξαρτάται από το αποτέλεσμα των αναπληρωματικών εκλογών στο Μέικερφιλντ στις 18 Ιουνίου, τις οποίες ο Μπέρναμ πρέπει να κερδίσει για να μπορέσει να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για την ηγεσία.

Ωστόσο, η αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού να πολεμήσει σημαίνει ότι οι πιθανότητες για μια πλήρη αναμέτρηση για την ηγεσία των Εργατικών φαίνεται να έχουν αυξηθεί.

Ως εν ενεργεία ηγέτης των Εργατικών, θα συμπεριληφθεί αυτόματα στο ψηφοδέλτιο που θα διανεμηθεί στα μέλη του κόμματος.

Δεν έχει ακόμη ξεκινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας, αλλά μιλώντας την Πέμπτη στην εκπομπή «Any Questions» του BBC, ο Μπέρναμ έδωσε σαφείς ενδείξεις ότι θα θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία.

Δήλωσε πως: «Πιστεύω ότι ο Γουές Στρίτινγκ φαίνεται να έχει ξεκινήσει μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας, οπότε αν αυτή προχωρήσει, θα επιδιώξω να συμμετάσχω. Θα πρέπει όμως να πείσω τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Εργατικών να κάνουν το ίδιο».

Ο Στρίτινγκ επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε πιθανή αναμέτρηση και ενθάρρυνε τον κόσμο να υποστηρίξει τον Μπέρναμ στο Μέικερφιλντ, καθώς επιθυμεί μια «σωστή αναμέτρηση με τους καλύτερους υποψηφίους στο πεδίο».

Η πίεση στον πρωθυπουργό έχει ενταθεί μετά από μια ιστορικά κακή σειρά εκλογικών αποτελεσμάτων τον περασμένο μήνα, κατά την οποία το Εργατικό Κόμμα έχασε τον έλεγχο του Ουαλικού Κοινοβουλίου (Senedd), καθώς και σχεδόν 1.500 συμβούλους στην Αγγλία.

Με πληροφορίες από BBC