Κιρ Στάρμερ: Βάζει «στοπ» στην πρόσβαση ανηλίκων σε γυμνές εικόνες στο διαδίκτυο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε μέτρα που αποσκοπούν στο να καταστήσουν αδύνατη τη χρήση της τεχνολογίας από τα παιδιά για τη λήψη, τη διανομή ή την προβολή γυμνών εικόνων, σε μια κίνηση που θα συμβάλει επίσης στην αποτροπή της πρόσβασής τους σε πορνογραφικό υλικό.

Είπε ότι «η αδράνεια δεν ήταν επιλογή», καθώς υπερασπίστηκε σθεναρά την ανάγκη παρέμβασης, επιμένοντας ότι η τεχνολογία «πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κοινωνίας, και όχι το αντίστροφο».

Ωστόσο, αυτό σηματοδοτεί μια ακόμη στροφή 180 μοιρών από τον πρωθυπουργό και έρχεται μετά την αποκάλυψη της πρώην υπουργού Προστασίας, Τζες Φίλιπς, σε μια καταδικαστική επιστολή παραίτησής της τον περασμένο μήνα, ότι είχε αντισταθεί στο να καταστεί η κίνηση αυτή υποχρεωτική.

Οι αλλαγές που θα εφαρμόσει ο Στάρμερ

Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, όπως η Apple και η Google, θα υποχρεωθούν να ενσωματώσουν σε smartphones και tablet λειτουργίες που θα μπορούν να ανιχνεύουν και να αποκλείουν γυμνές εικόνες για τα παιδιά.

Σε ομιλία του σε συνέδριο εταιρειών τεχνολογίας με αφορμή την «Εβδομάδα Τεχνολογίας» στο δυτικό Λονδίνο, ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τις αναφορές της εφημερίδας The Times την περασμένη εβδομάδα σχετικά με σχέδια για την αποτροπή της εκμετάλλευσης και κακοποίησης θυμάτων από παιδόφιλους μέσω των συσκευών τους, καθώς και για την παρεμπόδιση της πρόσβασης των παιδιών σε πορνογραφικό υλικό.

Αν και η πρόσβαση σε πορνογραφικό υλικό από άτομα κάτω των 18 ετών είναι ήδη παράνομη, πολλοί μπορούν να το παρακολουθήσουν σε πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η ανακοίνωση του πρωθυπουργού θα διασφαλίσει την κάλυψη αυτού του κενού.

Οι ενήλικες θα μπορούν να τραβούν, να μοιράζονται ή να βλέπουν γυμνό περιεχόμενο μέσω μιας διαδικασίας επαλήθευσης ηλικίας που εισήχθη πέρυσι.

Watch my London Tech Week speech live. https://t.co/PI0yEulaM4 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 8, 2026

Στις εταιρείες τεχνολογίας δόθηκαν τρεις μήνες για να εφαρμόσουν τις διατάξεις. Αν δεν το κάνουν, η κυβέρνηση θα προωθήσει νομοθεσία για να τις υποχρεώσει να ενεργοποιήσουν την τεχνολογία.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η εισαγωγή νέων «ελέγχων συσκευών» που εμποδίζουν τα παιδιά να στέλνουν και να λαμβάνουν σεξουαλικά άσεμνες εικόνες «δεν αποτελεί αδύνατη πρόκληση» για τις εταιρείες τεχνολογίας, τις οποίες χαρακτήρισε ως «μερικές από τις πιο καινοτόμες στον κόσμο».

Τόνισε πως: «Πιστεύω ότι μπορούν να το λύσουν. Αλλά αν επιλέξουν να μην το κάνουν, τότε θα αναλάβουμε δράση. Και θα αλλάξουμε τον νόμο. Διότι όταν πρόκειται για την ασφάλεια των παιδιών μας, η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».

«Όλες οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν δεν ανταποκριθούν στην ευθύνη τους να διασφαλίζουν την ασφάλεια των ανθρώπων, θα δράσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα», πρόσθεσε ο Στάρμερ.

Με πληροφορίες από The Times