Κιρ Στάρμερ: Απορρίπτει εκ νέου το ενδεχόμενο παραίτησης λόγω της υπόθεσης Μάντελσον

Ο Κιρ Στάρμερ απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο παραίτησής του, παρά τη σκιά που ρίχνει στη θητεία του η υπόθεση «Πίτερ Μάντελσον» στη Ντάουνινγκ Στριτ.

«Τίποτα δεν θα με αποσπάσει από την αποστολή μου στην υπηρεσία της χώρας μας», τόνισε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα που ο Κιρ Στάρμερ τοποθετείται για το συγκεκριμένο θέμα στο κοινοβούλιο.

Εδώ και πολλούς μήνες, ο Στάρμερ δέχεται πιέσεις λόγω της απόφασής του να διορίσει τον Μάντελσον πρέσβη στην Ουάσινγκτον. Ο Μάντελσον αποπέμφθηκε λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, ενώ η βρετανική κυβέρνηση τον κατηγορεί ότι «είπε κατ’ επανάληψη ψέματα» για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Ο Στάρμερ ανέλαβε την ευθύνη για τον διορισμό του Μάντελσον

Νωρίτερα, και πάλι ενώπιον της Βουλής, ο Κιρ Στάρμερ, αντιμέτωπος με τις εκκλήσεις για παραίτηση, παραδέχτηκε εκ νέου ότι έκανε λάθος όταν διόρισε τον Πίτερ Μάντελσον πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

«Στο επίκεντρο όλων αυτών υπάρχει επίσης ένα λάθος κρίσης εκ μέρους μου. Δεν έπρεπε να διορίσω τον Πίτερ Μάντελσον. Αναλαμβάνω την ευθύνη αυτής της απόφασης και ζητώ και πάλι συγγνώμη από τα θύματα του παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο, όταν η εφημερίδα Guardian αποκάλυψε ότι το υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε τον διορισμό του Μάντελσον, τον Ιανουάριο του 2025, παρά την αντίθετη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την αρνητική εισήγηση με καθυστέρηση. «Αν το γνώριζα πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, δεν θα τον διόριζα», διαβεβαίωσε.

«Αυτή η εισήγηση έπρεπε να μου έχει δοθεί», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο» και «ασυγχώρητο» το γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί. Τον Φεβρουάριο, ο Στάρμερ είχε δηλώσει στο κοινοβούλιο ότι τηρήθηκαν «όλες οι διαδικασίες» κατά την εξέταση του διορισμού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ