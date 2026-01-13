Κιρ Στάρμερ: «Απολύτως αηδιαστικές και ντροπιαστικές» οι ενέργειες του Grok και του X

Ο Κιρ Στάρμερ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε κρατικό έλεγχο του chatbot Grok του Έλον Μασκ, εφόσον η πλατφόρμα συνεχίσει να παράγει «σεξουαλικές εικόνες» γυναικών και παιδιών.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκαθάρισε στους βουλευτές του ότι οι ενέργειες του Grok και του X είναι «απολύτως αηδιαστικές και ντροπιαστικές».

«Αν η X δεν μπορεί να ελέγξει το Grok, θα το κάνουμε εμείς και θα το κάνουμε γρήγορα, γιατί αν κερδίζεις από τη βλάβη και την κακοποίηση, χάνεις το δικαίωμα της αυτορρύθμισης», δήλωσε ο Στάρμερ σε συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού Εργατικού Κόμματος.

Σύμφωνα με καταγγελίες, το Grok δημιουργεί εικόνες που σεξουαλικοποιούν γυναίκες και παιδιά, παραποιώντας φωτογραφίες ανθρώπων ώστε να αφαιρεί τα ρούχα τους ή να τους παρουσιάζει σε προκλητικές πόζες.

Η λειτουργία δημιουργίας εικόνων του Grok έχει απενεργοποιηθεί για όλους εκτός από τους συνδρομητές που πληρώνουν, έπειτα από κύμα διεθνούς κατακραυγής. Ωστόσο, ορισμένοι μη συνδρομητές έχουν αναφέρει ότι εξακολουθούν να μπορούν να δημιουργούν σεξουαλικοποιημένες εικόνες γυναικών και παιδιών.

Ο Κιρ Στάρμερ πρόσθεσε το βράδυ της Δευτέρας: «Η προστασία των κακοποιητικών χρηστών, αντί των γυναικών και των παιδιών που υφίστανται κακοποίηση, δείχνει μια πλήρη διαστρέβλωση των προτεραιοτήτων. Ας είμαι λοιπόν απολύτως σαφής: δεν θα το ανεχτούμε, γιατί ανεξάρτητα από το πόσο ασταθής ή περίπλοκος γίνεται ο κόσμος, αυτή η κυβέρνηση θα καθοδηγείται από τις αξίες της. Θα υπερασπιστούμε τους ευάλωτους ενάντια στους ισχυρούς».

Με πληροφορίες από Sky News