Κιρ Στάρμερ: Αντιμέτωπος με πιθανή διπλωματική διαμάχη στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

Ο Κιρ Στάρμερ ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με διπλωματική διαμάχη στην τελευταία μεγάλη διεθνή σύνοδο κορυφής στην οποία θα συμμετάσχει αυτή την εβδομάδα, αφού ο πρέσβης της Ουάσινγκτον στο ΝΑΤΟ κάλεσε τα μέλη της Συμμαχίας που «υστερούν» στις αμυντικές δαπάνες να εντείνουν τις προσπάθειές τους.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα την Τρίτη για την ετήσια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου η δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου θα τεθεί υπό εξέταση μετά τη δημοσιοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου αμυντικών επενδύσεων (DIP) την περασμένη εβδομάδα.

Αν και αυτό απέφερε επιπλέον 15 δισ. λίρες για την άμυνα, η αύξηση ως ποσοστό του ΑΕΠ θα είναι σταδιακή, περνώντας από 2,6% το 2027 σε 2,7% έως το 2030, με την προβλεπόμενη «πορεία» να φτάνει το 3% κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Σύμφωνα με ένα σχέδιο που συμφωνήθηκε στην περσινή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, τα μέλη συμφώνησαν να φτάσουν τουλάχιστον το 3,5% του ΑΕΠ έως το 2035, ως μέρος ενός συνολικού ποσοστού 5% για την άμυνα και τις «δαπάνες που σχετίζονται με την άμυνα και την ασφάλεια».

Το αμυντικό ζήτημα στην πολιτική του Κιρ Στάρμερ

Την Κυριακή το βράδυ, ο Ματ Γουίτακερ, πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ δεν προχωρούν αρκετά γρήγορα: «Ορισμένοι σύμμαχοι καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες από άλλους. Η Πολωνία, οι σκανδιναβικές χώρες και οι χώρες της Βαλτικής πρωτοστατούν».

«Ωστόσο, πολλοί άλλοι υστερούν, και ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει από όλους τους συμμάχους να εντείνουν άμεσα τις προσπάθειές τους, όχι μόνο για να εισέλθουν σε μια βιώσιμη πορεία προς το 5%, αλλά και για να φτάσουν στο 5% το συντομότερο δυνατόν».

Ο Στάρμερ θα γνωρίζει ότι ο Γουίτακερ και οι Αμερικανοί συνάδελφοί του θεωρούν το Ηνωμένο Βασίλειο ως έναν από τους ουραγούς. Υπάρχει επίσης αβεβαιότητα σχετικά με το τι μπορεί να συμβεί όταν ο Άντι Μπέρναμ, όπως φαίνεται πιθανό, αναλάβει τα καθήκοντα του πρωθυπουργού αργότερα αυτό το μήνα.

Το Σαββατοκύριακο, ο νέος υπουργός Άμυνας, Νταν Τζάρβις, ο οποίος ανέλαβε το αξίωμα μετά την παραίτηση του Τζον Χίλι τον περασμένο μήνα λόγω του σκανδάλου «Dip», κάλεσε τον Μπέρναμ να αυξήσει δραστικά τις αμυντικές δαπάνες από το 2030 και να «αποδείξει την πορεία» προς τον στόχο του ΝΑΤΟ.

«Αυτό που σίγουρα θέλω να δω είναι, στην επόμενη αναθεώρηση των δαπανών, να δεσμεύσουμε τους πόρους ώστε να καταδείξουμε την πορεία προς το 3,5%», δήλωσε ο Τζάρβις πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Ο Τζάρβις, ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει στη θέση του, έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον Μπέρναμ και την ομάδα του για να συζητήσουν τις προτεραιότητες στον τομέα της άμυνας και το Dip.

«Γνωρίζω τον Άντι εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι, ως πρωθυπουργός, θα διασφαλίσει ότι θα διαθέτουμε τους πόρους που χρειαζόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή», δήλωσε ο Τζάρβις.

Αυτό συνέβη αφότου το υπουργείο Άμυνας (MoD) ανακοίνωσε ότι βρετανικά μαχητικά F-35 αναγκάστηκαν να αναχαιτίσουν ένα ρωσικό αεροσκάφος που είχε πετάξει κοντά στο αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales σε χαμηλό υψόμετρο στη Νορβηγική Θάλασσα.

Σύμφωνα με τη δήλωση του υπουργείου Άμυνας, το βρετανικό πλοίο «προσεγγίστηκε επανειλημμένα από ένα ρωσικό αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας τύπου "Bear-F"», το οποίο έριξε συσκευές σόναρ στο νερό κοντά στο αεροπλανοφόρο.

Προστέθηκε επίσης: «Η εν λόγω δραστηριότητα ήταν επικίνδυνη και αντιεπαγγελματική. Το ρωσικό αεροσκάφος αναχαιτίστηκε και συνοδεύτηκε από δύο βρετανικά μαχητικά F-35 από το HMS Prince of Wales έως ότου απομακρυνθεί από την περιοχή».

Με πληροφορίες από Guardian