Κιρ Στάρμερ: Αναμένονται ανακοινώσεις για απαγόρευση χρήσης των social media από εφήβους μετά τα μεσάνυχτα

Ο Κιρ Στάρμερ ετοιμάζεται να ανακοινώσει απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων μετά τα μεσάνυχτα για τους 16χρονους και 17χρονους, ως μία από τις τελευταίες του πράξεις από τη θέση του πρωθυπουργού.

Η Λιζ Κένταλ, υπουργός Τεχνολογίας, αναμένεται να παρουσιάσει ένα περιορισμένο πακέτο μέτρων την Τετάρτη, καθώς το Εργατικό Κόμμα επιδιώκει να περιορίσει τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από τους εφήβους.

Θα ανακοινωθούν μέτρα σχετικά με το ατελείωτο σκρολάρισμα, καθώς και προσπάθειες για την αντιμετώπιση των εθιστικών λειτουργιών. Μια πηγή ανέφερε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα «εύκολα προβλήματα» με αλλαγές που είναι πιο πιθανό να εφαρμοστούν. Η απαγόρευση θα είναι «ενεργοποιημένη από προεπιλογή», αν και οι χρήστες θα μπορούν να την απενεργοποιήσουν.

Η νέα απαγόρευση πριν την αποχώρηση του Κιρ Στάρμερ

Μια κυβερνητική μελέτη διαπίστωσε ότι οι νυχτερινές απαγορεύσεις χρήσης αποτελούν «την πιο απλή παρέμβαση που μπορεί να εφαρμοστεί και να ενσωματωθεί στις υπάρχουσες ρουτίνες των νοικοκυριών», καθώς δεν περιορίζουν τη χρήση των πλατφορμών το βράδυ.

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα να κοιμούνται νωρίτερα, να αποκοιμούνται γρηγορότερα, να ξυπνούν πιο εύκολα και να αισθάνονται λιγότερο κουρασμένοι την επόμενη μέρα.

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα την απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων για άτομα κάτω των 16 ετών, λίγες ημέρες πριν από τις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ, τις οποίες κέρδισε ο Άντι Μπέρναμ. Τα παιδιά δεν θα έχουν πρόσβαση στις μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, όπως το Snapchat, το YouTube και το TikTok.

Ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι η απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων θα αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο της κληρονομιάς του. Ωστόσο, με την πλέον επικείμενη αποχώρηση του Στάρμερ, οι πιο λεπτομερείς πτυχές της απαγόρευσης —συμπεριλαμβανομένων των μέτρων επιβολής, των προστίμων και του ποιες ακριβώς πλατφόρμες θα εμπίπτουν σε αυτήν— θα αφεθούν στην κυβέρνηση του Μπέρναμ.

Κάποιος που είναι αντίθετος με την απόφαση χαρακτήρισε την απαγόρευση ως «εντελώς άχρηστη» και ανέφερε ότι αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ανησυχεί για το ενδεχόμενο να τιμωρήσει τους 16χρονους και 17χρονους, την ίδια στιγμή που τους παρέχει το δικαίωμα ψήφου. Ένας άλλος ανέφερε ότι το γεγονός ότι οι χρήστες θα μπορούν να απενεργοποιήσουν την απαγόρευση την καθιστά μια «αρκετά γελοία» πρόταση.

Μια κυβερνητική πηγή δήλωσε: «Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι άνθρωποι δεν απενεργοποιούν αυτές τις λειτουργίες και ότι αυτές συμβάλλουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς, κάτι που είναι θετικό».

Με πληροφορίες από The Times