Κινέζος πολίτης κατηγορείται για απόπειρα λαθρεμπορίου 2.000 μυρμηγκιών από την Κένυα

Δύο άτομα κατηγορούνται για παράνομη διακίνηση άγριων ειδών, καθώς προσπάθησαν να εξάγουν περισσότερες από 2.000 μυρμήγκια από την Κένυα.

Η υπόθεση έγινε γνωστή μετά τη σύλληψη ενός Κινέζου στο διεθνές αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι την προηγούμενη εβδομάδα, όταν οι Αρχές εντόπισαν τα εκατοντάδες μυρμήγκια στις αποσκευές του, το καθένα είτε σε σωληνάριο είτε τυλιγμένο σε χαρτομάντιλο.

Στο δικαστήριο έγινε γνωστό ότι ο συλληφθείς αγόρασε τα μυρμήγκια από τον Κενυάτη συνεργάτη του, περίπου 77 δολάρια για κάθε 100 μυρμήγκια.

Αυξάνεται η ζήτηση του συγκεκριμένου είδους μυρμηγκιών στην Ευρώπη και την Ασία,

Οι αρχές της Κένυας προειδοποιούν για τη σταθερά αυξανόμενη ζήτηση του συγκεκριμένου είδους μηρμυγκιών στην Ευρώπη και την Ασία, όπου οι συλλέκτες τα κρατούν ως κατοικίδια.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί αν αυτά που προσπαθούσε να εξάγει ο Κινέζος συλληφθείς προορίζονταν για συλλέκτες, οι αποσκευές του είχαν προορισμό την Κίνα.

Και οι δύο άνδρες, που κατηγορούνται επίσης για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος, παραμένουν υπό κράτηση.

Και οι δύο έχουν δηλώσει αθώοι, ενώ ο δικηγόρος του ενός, τόνισε ότι οι κατηγορούμενοι δεν γνώριζαν ότι παραβίαζαν τον νόμο, αλλά πίστευαν ότι θα μπορούσαν να βγάλουν εισόδημα από την πώληση των μυρμηγκιών.

Οι αρχές της Κένυας αναμένουν περισσότερες συλλήψεις, καθώς οι έρευνες επεκτείνονται και σε άλλες πόλεις όπου υποπτεύονται ότι συνεχίζεται η συλλογή μυρμηγκιών.

Τον Μάιο του προηγούμενου έτους, τέσσερις άνδρες είχαν καταδικαστεί σε ένα έτος φυλάκισης ή πρόστιμο περίπου 7.700 δολαρίων για απόπειρα λαθρεμπορίου χιλιάδων ζωντανών βασίλισσών μυρμηγκιών από τη χώρα, με προορισμό συλλέκτες στην Ευρώπη και την Ασία.

Με πληροφορίες από BBC