Κινεζικό πολεμικό πλοίο συγκρούστηκε με σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής ενώ καταδίωκε πλοίο των Φιλιππίνων

Ένα κινεζικό πολεμικό πλοίο συγκρούστηκε τη Δευτέρα με σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής, το οποίο εκείνη την ώρα καταδίωκε πλοίο των Φιλιππίνων στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων, υποναύαρχος Τζέι Ταριέλα, Φιλιππινέζοι αξιωματούχοι μοίραζαν ανθρωπιστική βοήθεια σε ψαράδες στην αμφισβητούμενη περιοχή Σκάρμποροου Σολ, όταν η κινεζική ακτοφυλακή «εκτέλεσε επικίνδυνο ελιγμό» που προκάλεσε «σημαντική ζημιά» στο κατάστρωμα του πολεμικού πλοίου.

Η Κίνα επιβεβαίωσε ότι υπήρξε αντιπαράθεση, κατηγορώντας τις Φιλιππίνες για «βίαιη εισβολή» σε κινεζικά ύδατα, χωρίς όμως να αναφέρει το περιστατικό σύγκρουσης.

Η Θάλασσα της Νότιας Κίνας αποτελεί πεδίο έντονης διαμάχης για κυριαρχικά δικαιώματα μεταξύ Κίνας, Φιλιππίνων και άλλων χωρών. Οι εντάσεις Πεκίνου–Μανίλας έχουν κλιμακωθεί τα τελευταία χρόνια, με αλληλοκατηγορίες για προκλήσεις και επεισόδια στη θάλασσα να έχουν καταγραφεί.

Η Σκάρμποροου Σολ, ένα τριγωνικό σύμπλεγμα υφάλων και βράχων, αποτελεί σημείο τριβής από το 2012, όταν η Κίνα κατέλαβε την περιοχή.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Μανίλα δείχνει σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής να εκτοξεύει αντλίες νερού κατά την καταδίωξη πλοίου της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων, πριν συγκρουστεί με θόρυβο με ένα πολύ μεγαλύτερο κινεζικό πολεμικό πλοίο έπειτα από απότομη στροφή.

Σύμφωνα με τον Ταριέλα, η σύγκρουση κατέστησε το πολεμικό πλοίο «όχι πλέον αξιόπλοο». Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων έχει επανειλημμένα καλέσει τις κινεζικές αρχές να σεβαστούν τις διεθνείς συνθήκες για την επίλυση θαλάσσιων διαφορών, «ιδιαίτερα λόγω του ρόλου τους στην εφαρμογή των ναυτικών νόμων».

Η κινεζική ακτοφυλακή, από την πλευρά της, δήλωσε ότι ενήργησε «σύμφωνα με τον νόμο» και έλαβε «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να απομακρύνει τα φιλιππινέζικα πλοία.

Το επεισόδιο είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά εντάσεων, καθώς Κίνα και Φιλιππίνες επιδιώκουν να επιβάλουν τις διεκδικήσεις τους σε διαφιλονικούμενους υφάλους και νησίδες.

Με πληροφορίες από BBC