Κίνδυνος shutdown στις ΗΠΑ: Τι σταματά και τι συνεχίζει να λειτουργεί αν η κυβέρνηση «κλείσει»

Οι διακοπές λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, ήτοι το αγγλόφωνο shutdown, έχουν γίνει τόσο συνηθισμένες τις τελευταίες δεκαετίες, που κάθε υπηρεσία έχει έτοιμο σχέδιο αντιμετώπισης. Όμως η διοίκηση Τραμπ επαναγράφει γρήγορα αυτά τα σχέδια ενόψει του τέλους του οικονομικού έτους την επόμενη Τρίτη, καθιστώντας μια πιθανή διακοπή λειτουργίας πιο απρόβλεπτη και δυνητικά πιο καταστροφική από οποιαδήποτε άλλη πρόσφατη.

Κάθε shutdown συμβαίνει όταν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει νέους προϋπολογισμούς μόλις λήξουν οι προηγούμενοι. Οι επιπτώσεις εξαρτώνται από τον χρόνο, τη διάρκεια και τη διαδικασία χρηματοδότησης, που μπορεί να αφήσει κάποιες υπηρεσίες ενεργές και άλλες χωρίς πόρους.

Ο πρόεδρος έχει απειλήσει να απολύσει μόνιμα τους μη απαραίτητους υπαλλήλους των υπηρεσιών που δεν έχουν χρηματοδότηση, αντί να τους θέσει προσωρινά σε διαθεσιμότητα. Το Γραφείο Διαχείρισης Προϋπολογισμού (OMB) ζητά τώρα από όλες τις υπηρεσίες να ενημερώσουν ποιοι εργαζόμενοι θα απολυθούν σε περίπτωση shutdown.

Τι παραμένει ανοικτό σε ένα shutdown

Στρατιωτικές επιχειρήσεις, επιβολή νόμου, έλεγχοι τροφίμων .

. Η Προεδρία, το Γραφείο Διαχείρισης Χάριτος και το Γραφείο Εμπορίου των ΗΠΑ.

Κάποιες υπηρεσίες, όπως η Federal Reserve και η Consumer Financial Protection Bureau , χρηματοδοτούνται από ιδιωτικά έσοδα και συνεχίζουν να λειτουργούν.

και η , χρηματοδοτούνται από ιδιωτικά έσοδα και συνεχίζουν να λειτουργούν. Εταιρείες όπως Amtrak, USPS, Fannie Mae και Freddie Mac θα συνεχίσουν να λειτουργούν.

Shutdown: Υπάλληλοι και μισθοί

Περίπου 40% των ομοσπονδιακών υπαλλήλων συνήθως τίθενται σε αναστολή και δεν εργάζονται.

συνήθως τίθενται σε αναστολή και δεν εργάζονται. Οι υπόλοιποι 60% συνεχίζουν να εργάζονται ως απαραίτητοι υπάλληλοι , αλλά δεν πληρώνονται κατά τη διάρκεια της διακοπής.

, αλλά κατά τη διάρκεια της διακοπής. Οι μισθοί πληρώνονται αναδρομικά μετά τη λήξη της shutdown.

Shutdown: Μεταφορές και ταξίδια

Η FAA και η TSA συνεχίζουν, αλλά οι ταξιδιώτες μπορεί να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις λόγω υπαλλήλων χωρίς πληρωμή.

και η συνεχίζουν, αλλά οι ταξιδιώτες μπορεί να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις λόγω υπαλλήλων χωρίς πληρωμή. Τα προξενεία και γραφεία διαβατηρίων λειτουργούν αν βασίζονται σε έσοδα από τέλη.

Shutdown: Κοινωνική ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη

Medicare και Κοινωνική Ασφάλιση συνεχίζουν να πληρώνουν νέα και συνεχιζόμενα επιδόματα.

και συνεχίζουν να πληρώνουν νέα και συνεχιζόμενα επιδόματα. Ορισμένες διαδικασίες, όπως έλεγχοι δικαιωμάτων, αντικαταστάσεις καρτών και διορθώσεις αρχείων , μπορεί να καθυστερήσουν.

, μπορεί να καθυστερήσουν. Νοσοκομεία όπως το NIH στο Bethesda παραμένουν ανοιχτά για φροντίδα ασθενών και έρευνα.

παραμένουν ανοιχτά για φροντίδα ασθενών και έρευνα. Προγράμματα βοήθειας τροφίμων και υποστήριξη βετεράνων συνεχίζονται, αλλά με πιθανές καθυστερήσεις σε εκπαίδευση και δάνεια.

Shutdown: Εθνική άμυνα

Το προσωπικό με στολή συνεχίζει να εργάζεται χωρίς πληρωμή.

Πολιτικοί υπάλληλοι του Πενταγώνου τίθενται αρχικά σε αναστολή, αλλά οι βασικές δραστηριότητες συνεχίζονται υπό τον Civil War-era Feed and Forage Act.

Shutdown: Οικονομικά και δεδομένα

Το Bureau of Labor Statistics μπορεί να καθυστερήσει την έκθεση για την απασχόληση Σεπτεμβρίου και τον πληθωρισμό Οκτωβρίου.

μπορεί να καθυστερήσει την έκθεση για την απασχόληση Σεπτεμβρίου και τον πληθωρισμό Οκτωβρίου. Η Federal Reserve θα βασιστεί σε τρίτες πηγές για δεδομένα, καθώς η συλλογή σταματά.

θα βασιστεί σε τρίτες πηγές για δεδομένα, καθώς η συλλογή σταματά. Το IRS σταματά την εξυπηρέτηση πελατών και τη διαχείριση φόρων, αλλά οι προθεσμίες και η παρακράτηση φόρου δεν αναστέλλονται.

Shutdown: Ρυθμιστικές Υπηρεσίες και Περιβάλλον

Οι FTC και SEC περιορίζουν δραστηριότητες.

και περιορίζουν δραστηριότητες. Το EPA συνεχίζει μόνο βασικά προγράμματα ή με άλλα χρηματοδοτικά έσοδα.

συνεχίζει μόνο βασικά προγράμματα ή με άλλα χρηματοδοτικά έσοδα. Το Energy Information Administration πιθανόν να κλείσει.

πιθανόν να κλείσει. Η Nuclear Regulatory Commission σταματά όλες τις άδειες και επιθεωρήσεις, ενώ η National Nuclear Security Administration συνεχίζει μόνο για τα πυρηνικά όπλα.

Shutdown: Στέγαση και μικρές επιχειρήσεις

Προγράμματα υποστηριζόμενης στέγασης συνεχίζονται, αλλά κίνδυνος εξάντλησης χρηματοδότησης υπάρχει.

Μικρές επιχειρήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν σε δάνεια και προγράμματα υποστήριξης.

Οι εργαζόμενοι του FEMA παραμένουν σε λειτουργία.

Shutdown: Δικαστήρια και Κογκρέσο

Το Supreme Court συνεχίζει κανονικά για βραχυπρόθεσμο shutdown.

συνεχίζει κανονικά για βραχυπρόθεσμο shutdown. Τα κατώτερα δικαστήρια μπορεί να χρησιμοποιήσουν διαθέσιμα έσοδα, αλλά κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς χρηματοδότηση.

Το Κογκρέσο πρέπει να συνεχίσει λειτουργίες για να μπορέσει να λήξει η shutdown.

Με πληροφορίες από Bloomberg