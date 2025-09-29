Κίνδυνος shutdown στις ΗΠΑ: Πώς σκοπεύει να το εκμεταλλευτεί ο Τραμπ

Στα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για ένα πιθανό shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το Υπουργείο Εργασίας θα διακόψει τις περισσότερες από τις τρέχουσες δραστηριότητες του και θα προχωρήσει στην απόλυση χιλιάδων υπαλλήλων που θεωρούνται μη-ουσιώδεις για τη λειτουργία της κυβέρνησης.

Τα εθνικά πάρκα σε ολόκληρη τη χώρα θα κλείσουν, ενώ το προσωπικό τους, το οποίο επί χρόνια εργάζεται για την προστασία και τη συντήρηση αυτών των δημόσιων χώρων, ενδέχεται να αντιμετωπίσει πλήρεις ή μερικές απολύσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιπλέον, οι τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS) δεν θα διαθέτουν προσωπικό για να εξυπηρετήσει το κοινό, και είναι πιθανό πολλές από αυτές τις υπηρεσίες να παραμείνουν ακάλυπτες ίσως μόνιμα, αν το shutdown παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αν το Κογκρέσο αποτύχει να εγκρίνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος ετοιμάζεται για ένα shutdown που θα αντικατοπτρίζει την καθαρότερη και πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του οράματος του προέδρου Τραμπ για τη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο σχεδιασμός αυτός καθοδηγείται από τον Ράσελ Βοτ, διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου και αρχιτέκτονα του αμφιλεγόμενου Project 2025, το οποίο έχει σχεδιαστεί για τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Τι θα μείνει ανοικτό σε περίπτωση shutdown - Το σχέδιο Τραμπ

Μόνο οι υπηρεσίες που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί μέσω του One Big Beautiful Bill, του πακέτου φορολογικών και μεταναστευτικών μεταρρυθμίσεων ύψους 4,1 τρισ. δολαρίων, θα συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα. Οι κυριότεροι ωφελούμενοι αυτού του πακέτου είναι τα Υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικής Ασφάλειας, τα οποία θα διατηρήσουν πλήρη λειτουργία και πόρους.

Ωστόσο, η κυβέρνηση θα επαναπροσανατολιστεί δραματικά προς θέματα άμυνας, επιβολής του νόμου και μετανάστευσης, αφήνοντας μεγάλο μέρος των άλλων ομοσπονδιακών υπηρεσιών σε πλήρη αναστολή. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία πολλών τμημάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία, την εκπαίδευση, την οικονομική βοήθεια, την αδειοδότηση επιχειρήσεων και άλλες κρίσιμες διαδικασίες θα περιοριστεί ή θα σταματήσει τελείως για όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Vought, οι υπηρεσίες καλούνται να προετοιμαστούν για μαζικές απολύσεις προσωπικού, κρατώντας μόνο το ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό που θεωρείται κρίσιμο για την ασφάλεια και τη λειτουργία της κυβέρνησης. Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Τραμπ προβλέπει μείωση 5% στο σύνολο του ομοσπονδιακού προσωπικού, με κατάργηση πάνω από 114.000 θέσεων, ενώ παράλληλα προτείνει την πρόσληψη μερικών χιλιάδων νέων υπαλλήλων για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την ασφάλεια των συνόρων.

Πολλές υπηρεσίες, όπως η στήριξη αστέγων, η διαχείριση ξένης βοήθειας, η προστασία των καταναλωτών από επικίνδυνα προϊόντα και άλλες βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, θα μείνουν χωρίς προσωπικό και χωρίς καμία δραστηριότητα, εφόσον δεν χρηματοδοτηθούν εκ νέου από το Κογκρέσο.

Τα προγράμματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και Υγείας Medicare και Medicaid θα συνεχίσουν κανονικά να καταβάλλουν επιδόματα και παροχές στους δικαιούχους τους.

θα συνεχίσουν κανονικά να καταβάλλουν επιδόματα και παροχές στους δικαιούχους τους. Οι στρατιωτικές δυνάμεις και η Εθνοφρουρά θα υπηρετούν χωρίς αμοιβή, εξασφαλίζοντας την εθνική ασφάλεια.

θα υπηρετούν χωρίς αμοιβή, εξασφαλίζοντας την εθνική ασφάλεια. Όλες οι υπηρεσίες κρίσιμες για τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία κρατικής περιουσίας θα συνεχίσουν να λειτουργούν, ενώ οι υπάλληλοι που θεωρούνται μη-ουσιώδεις θα τεθούν σε αναστολή.

Η αναστολή λειτουργίας πολλών υπηρεσιών θα επηρεάσει τη χορήγηση δανείων, επιχορηγήσεων και αδειοδοτήσεων σε όλο το εύρος της οικονομίας. Η Small Business Administration θα σταματήσει σε μεγάλο βαθμό να εκδίδει νέα δάνεια και να υποστηρίζει υφιστάμενα. Τα εθνικά πάρκα, τα μουσεία και άλλοι χώροι πολιτισμού θα κλείσουν, πλήττοντας την οικονομία αναψυχής, ενώ οι εκθέσεις για θέσεις εργασίας και πληθωρισμό θα καθυστερήσουν, δημιουργώντας προβλήματα και αβεβαιότητα για τη Federal Reserve στην ορθολογική ρύθμιση επιτοκίων.

Στρατηγική πίσω από το shutdown

Σύμφωνα με τους συμβούλους του Τραμπ και τους ειδικούς του Project 2025, το shutdown αποτελεί ευκαιρία για περικοπές στην ομοσπονδιακή γραφειοκρατία και περιορισμό των ρυθμιστικών φορέων που θεωρούνται μη-αποτελεσματικοί ή καταστροφικοί. Ο Vought και οι σύμβουλοί του, όπως ο Stephen Moore, υποστηρίζουν ότι η απομάκρυνση των μη-ουσιωδών υπαλλήλων θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να λειτουργεί με μικρότερο, πιο ευέλικτο και πιο αποδοτικό τρόπο, μειώνοντας το κόστος και ενισχύοντας τη στρατηγική για μια μικρότερη, λιγότερο ρυθμιζόμενη ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Το shutdown υπό τον Τραμπ δεν είναι απλώς ένα προσωρινό κλείσιμο: αντιπροσωπεύει μια βαθιά πολιτική αναδιάρθρωση της κυβέρνησης, επικεντρωμένη στην άμυνα, την επιβολή του νόμου και τη μετανάστευση, ενώ πολλά άλλα τμήματα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας θα μείνουν σε πλήρη αναστολή ή θα λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό. Το σχέδιο αυτό έχει στόχο να μειώσει τη γραφειοκρατία, να περιορίσει τις δαπάνες και να επαναφέρει μια πιο περιορισμένη και αποδοτική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες του προέδρου Τραμπ και του Project 2025.

Με πληροφορίες από Washington Post