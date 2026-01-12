Κίνα: Yποστηρίζει τη Σομαλία στη διασφάλιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της

O υπουργός Εξωτερικών της Κίνας τόνισε ότι το Πεκίνο υποστηρίζει τη Σομαλία στη διασφάλιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της, σε μία τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα με τον Σομαλό ομόλογό του, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου των Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι έκανε το τηλεφώνημα στη διάρκεια της επίσκεψης του στην Αφρική, δηλώνοντας ότι η Κίνα είναι αντίθετη «στη συμπαιγνία της Σομαλιλάνδης με τις αρχές της Ταϊβάν για την επιδίωξη ανεξαρτησίας», αναφερόμενος σε μία ανακοίνωση της αποσχισθείσας περιοχής από τη Σομαλία.

Η Σομαλία είχε προγραμματιστεί να συμπεριληφθεί στο ετήσιο πρόγραμμα επισκέψεων του Κινέζου υπουργού των Εξωτερικών στην Αφρική για το Νέο Έτος, το οποίο περιλαμβάνει την Αιθιοπία, την Τανζανία και το Λεσότο.

Η επίσκεψη του, στη χώρα της Ανατολικής Αφρικής αναβλήθηκε και αποδόθηκε σε «αλλαγή του προγράμματος του», σύμφωνα με την πρεσβεία της Κίνας.

Με πληροφορίες από Reuters