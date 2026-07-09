Κίνα: Ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο παπουτσιών - «Υπάρχουν νεκροί και εγκλωβισμένοι»

Φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο παπουτσιών στη νοτιοανατολική Κίνα, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους, ενώ κρατικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι υπάρχει άγνωστος αριθμός θυμάτων.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ανέφερε ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να έχει προκαλέσει μεγάλο αριθμό νεκρών.

Πυρκαγιά σε εργοστάσιο παπουτσιών στην Κίνα: Δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των νεκρών ή των τραυματιών

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην πόλη Τζιντζιάνγκ, στην επαρχία Φουτζιάν, με ορισμένους ανθρώπους να έχουν εγκλωβιστεί στην οροφή του κτιρίου, σύμφωνα με τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό CCTV. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των νεκρών ή των τραυματιών.

Σε σχετική οδηγία που εξέδωσε αργότερα, ο Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση των εγκλωβισμένων, αναφέροντας ότι η πυρκαγιά «προκάλεσε σημαντικές απώλειες», γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδέχεται να έχει οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το CCTV το απόγευμα έδειχναν τις φλόγες να έχουν τυλίξει το πολυώροφο εργοστάσιο, ενώ πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν στον ουρανό. Αρκετοί άνθρωποι, οι οποίοι φαίνεται πως είχαν παγιδευτεί από τη φωτιά, διακρίνονταν στην οροφή του κτιρίου, καθώς ο καπνός κινούνταν γύρω τους.

BREAKING: Casualties reported after a massive fire at a shoe factory in Jinjiang, Fujian province, China pic.twitter.com/BRtKSzAZpm — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 9, 2026

Οι προσπάθειες κατάσβεσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, αν και οι φλόγες έσβησαν, δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο CCTV. Στο σημείο είχαν μεταβεί 183 πυροσβέστες και διασώστες με 35 οχήματα.

Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το ισόγειο του εργοστασίου, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στο CCTV. Τα υλικά κατασκευής υποδημάτων που ήταν αποθηκευμένα στο κτίριο ήταν ιδιαίτερα εύφλεκτα και θα μπορούσαν να προκαλέσουν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς, πρόσθεσε.

Λόγω των υλικών και των συγκολλητικών ουσιών που υπήρχαν στον χώρο, η μυρωδιά στο σημείο ήταν ιδιαίτερα έντονη, προκαλώντας ερεθισμό στα μάτια, μετέδωσε το CCTV.

Η Τζιντζιάνγκ, στην παράκτια επαρχία Φουτζιάν, αποτελεί σημαντικό κέντρο παραγωγής υποδημάτων και ενδυμάτων και συχνά αποκαλείται η «πρωτεύουσα των παπουτσιών» της Κίνας.

Οι χιλιάδες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πόλη παρήγαγαν περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια ζευγάρια παπουτσιών το 2024, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20% της παγκόσμιας παραγωγής, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

A major fire today broke out in a shoe factory in Jinjiang, Fujian, with significant casualties reported. 183 firefighters + 35 engines battled the blaze. Cause is under investigation. pic.twitter.com/KoPfkS8GKx — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 9, 2026

Με πληροφορίες από Reuters