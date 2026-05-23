Κίνα: Τουλάχιστον 90 νεκροί μετά από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο - Αγνοούνται άτομα

Τουλάχιστον 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στη βόρεια Κίνα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο ανθρακωρυχείο Liushenyu Coal Mine, που διαχειρίζεται ο όμιλος Tongzhou, στην επαρχία Σανσί της Κίνας.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει εκατοντάδες διασώστες, ενώ εικόνες που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα δείχνουν διασώστες να μεταφέρουν φορεία, με ασθενοφόρα σε ετοιμότητα.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 19:29 τοπική ώρα την Παρασκευή, με 247 εργαζόμενους να βρίσκονται στο ορυχείο τη στιγμή του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα, έχουν τεθεί υπό κράτηση στελέχη που διαχειρίζονταν το ανθρακωρυχείο, ενώ τα ακριβή αίτια της έκρηξης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Ωστόσο, αναφορές κάνουν λόγο για ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα, ενός εξαιρετικά τοξικού και άοσμου αερίου.

Το Υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης της Κίνας έχει αποστείλει 345 άτομα από έξι ομάδες διάσωσης για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις.

Η επαρχία Σανσί, μία από τις φτωχότερες της Κίνας, θεωρείται το «κέντρο» της βιομηχανίας άνθρακα της χώρας.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα στα ανθρακωρυχεία ήταν συχνά στην Κίνα. Αν και τα τελευταία χρόνια τα πρότυπα ασφαλείας έχουν βελτιωθεί, σοβαρά ατυχήματα εξακολουθούν να καταγράφονται.

Με πληροφορίες από BBC