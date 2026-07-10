Κίνα: Τουλάχιστον 28 νεκροί από τη φωτιά σε εργοστάσιο παπουτσιών

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στη νοτιοανατολική Κίνα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (04:00 GMT) στην πόλη Τζιντζιάνγκ, στην επαρχία Φουτζιάν. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο εργοστάσιο Huiteng Shoes, στο χωριό Jiangtou.

Πυροσβέστες επιχειρούσαν να προσεγγίσουν όσους είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε για «σημαντικό αριθμό θυμάτων». «Τα αίτια του δυστυχήματος πρέπει να εξακριβωθούν το συντομότερο δυνατό και όσοι φέρουν ευθύνη πρέπει να λογοδοτήσουν αυστηρά», δήλωσε ο Σι.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε ότι ο προκαταρκτικός απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε 28 νεκρούς.

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At least 28 people were killed in ‌a fire at a shoe factory in southeastern China, state-run Xinhua news agency reported, after flames engulfed the multi-story building, trapping workers on the rooftop https://t.co/hpcXrrxoy0 pic.twitter.com/1v7rPR0lAH — Reuters (@Reuters) July 10, 2026

Κίνα: Οι αρχές κατάφεραν να απεγκλωβίσουν 213 άτομα

Στο κτίριο βρίσκονταν 237 εργαζόμενοι του εργοστασίου και δύο επισκέπτες τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά. Οι αρχές κατάφεραν να απεγκλωβίσουν 213 άτομα, εκ των οποίων δύο υπέκυψαν αφού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Άλλοι 26 άνθρωποι, οι οποίοι αρχικά αγνοούνταν, επιβεβαιώθηκε αργότερα ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό CCTV.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν το πολυώροφο κτίριο να έχει τυλιχθεί σε πυκνούς μαύρους καπνούς. Στις εικόνες διακρίνονται επίσης αρκετοί άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί από τις φλόγες στην ταράτσα του κτιρίου.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν περισσότεροι από 180 πυροσβέστες και διασώστες, με τη συνδρομή 35 οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι περισσότερες εστίες της φωτιάς είχαν τεθεί υπό έλεγχο μέχρι νωρίς το βράδυ.

Το υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Κίνας ζήτησε να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, τον εντοπισμό επιζώντων και τη φροντίδα των τραυματιών.

BREAKING: Casualties reported after a massive fire at a shoe factory in Jinjiang, Fujian province, China pic.twitter.com/BRtKSzAZpm — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 9, 2026

Κίνα: Το εργοστάσιο διέθετε εύφλεκτα υλικά για την κατασκευή υποδημάτων

Πολλά από τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή υποδημάτων είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα. Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, το εργοστάσιο διέθετε τέτοια υλικά, γεγονός που πιθανότατα συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το ισόγειο.

Τα βιομηχανικά ατυχήματα είναι συχνά στην Κίνα, λόγω των προτύπων ασφαλείας και της εφαρμογής τους, κατάσταση που ορισμένοι αποδίδουν και σε όσους είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της συμμόρφωσης.

Το Πεκίνο ξεκίνησε τον Νοέμβριο πανεθνική εκστρατεία για την εξάλειψη των κινδύνων πυρκαγιάς σε πολυώροφα κτίρια, έπειτα από μεγάλη φωτιά που κατέκαψε συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 168 άνθρωποι. Επρόκειτο για μία από τις φονικότερες πυρκαγιές σε κατοικημένο κτίριο παγκοσμίως.

Κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2024, στην Κίνα καταγράφηκαν περισσότερα από 13.400 εργατικά ατυχήματα, τα οποία προκάλεσαν τον θάνατο 12.804 ανθρώπων.

Με πληροφορίες από Al Jazeera