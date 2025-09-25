Κίνα: Ταινία «πειράχτηκε» ψηφιακά ώστε να αλλοιωθεί ομόφυλο ζευγάρι

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην Κίνα η προβολή της αυστραλιανής ταινίας τρόμου «Together», η οποία παρουσιάστηκε σε προβολές πριν από την επίσημη πρεμιέρα με ψηφιακές αλλοιώσεις που μετέτρεπαν ομόφυλο ζευγάρι σε ετερόφυλο.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Αυστραλού Μάικλ Σανκς και με πρωταγωνιστές τον Ντέιβ Φράνκο και την Άλισον Μπρι, παρουσιάστηκε στις 12 Σεπτεμβρίου σε επιλεγμένες αίθουσες. Θεατές παρατήρησαν διαφορές από την αρχική εκδοχή, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν διαδικτυακά στιγμιότυπα από τις αυθεντικές σκηνές. Η επίσημη πρεμιέρα είχε προγραμματιστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Η εταιρεία Neon, που έχει την παγκόσμια διανομή, καταδίκασε τις παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι πρόκειται για «μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία» και ζητώντας τον άμεσο τερματισμό της διανομής της παραποιημένης εκδοχής. Η κινεζική διανομέας Hishow δεν έχει σχολιάσει.

Οι αλλαγές δεν περιορίστηκαν σε σκηνές γυμνού, όπως όταν προστέθηκε ατμός για να καλυφθεί το σώμα του πρωταγωνιστή στο ντους, αλλά επεκτάθηκαν και στο σενάριο. Το μεγαλύτερο μέρος της οργής προκάλεσε η σκηνή που εμφάνιζε ζευγάρι ανδρών, όπου το πρόσωπο του ενός αντικαταστάθηκε ψηφιακά από γυναικείο, ενώ αφαιρέθηκαν και οι αναφορές στη σχέση τους.

Στην πλατφόρμα Douban, όπου η ταινία έχει βαθμολογία 6,9/10, χρήστες μίλησαν για «διαστρέβλωση και παραπλάνηση». Ένα δημοφιλές σχόλιο ανέφερε: «Δεν έκοψαν απλώς σκηνές, αλλοίωσαν την πλοκή και προσέβαλαν τον σεξουαλικό προσανατολισμό του ηθοποιού».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κινεζική λογοκρισία αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Στην ταινία Oppenheimer, η σκηνή γυμνού με τη Φλόρενς Πιου προβλήθηκε με ψηφιακά προστεθειμένο μαύρο φόρεμα. Παράλληλα, οι αρχές έχουν εντείνει την καταστολή σε θέματα που αφορούν τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Ενδεικτικά, από τον Φεβρουάριο έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 30 συγγραφείς ΛΟΑΤΚΙ+ ερωτικής λογοτεχνίας.

Το «Together» έκανε πρεμιέρα στο Sundance τον Ιανουάριο και κυκλοφόρησε σε ΗΠΑ και Αυστραλία τον Ιούλιο, συγκεντρώνοντας θετικές κριτικές και 90% στο Rotten Tomatoes.

Με πληροφορίες από BBC