Κίνα: Στρέφεται στα ηλεκτρικά ταξί για να αμβλύνει το ενεργειακό σοκ λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ

Η Κίνα διαθέτει πλέον ένα ολοένα και σημαντικότερο πλεονέκτημα απέναντι στις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου, τα ηλεκτρικά ταξί.

Στις κινεζικές πόλεις, η χρήση ταξί και υπηρεσιών μετακίνησης μέσω εφαρμογών (ridesharing) γνωρίζει μεγάλη άνθηση. Τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν 3,05 δισεκατομμύρια διαδρομές, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, οι μετακινήσεις αυξήθηκαν κατά 6% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, σε σύγκριση με την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου του προηγούμενου έτους.

Η αύξηση αυτή αντανακλά μία ιδιαιτερότητα της δομής των μεταφορών στην Κίνα: τα κόμιστρα μειώνονται, παρότι οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η εισροή νέων οδηγών, οι οποίοι αναζητούν εργασία σε μια οικονομία που επιβραδύνεται, σε συνδυασμό με τα φθηνά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ασκεί πιέσεις προς τα κάτω στα κόμιστρα. Αυτό, με τη σειρά του, προσελκύει περισσότερους επιβάτες που επιδιώκουν να περιορίσουν το αυξημένο κόστος των καυσίμων.

Ένας οδηγός υπηρεσίας μετακίνησης μέσω εφαρμογής στο Πεκίνο, που εργάζεται υπό μερική απασχόληση και συστήθηκε μόνο με το επώνυμό του, Λι, δήλωσε ότι τα κόμιστρα έχουν μειωθεί κατά 10% έως 15% από τότε που ξεκίνησε να εργάζεται πριν από έξι μήνες. «Ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος», δήλωσε ο 36χρονος, σε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Κίνα: Πιο οικονομική η μετακίνηση με ταξί ή μέσω εφαρμογών από τη χρήση ΙΧ

Η άλλη όψη του νομίσματος αποτυπώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από τότε που οι τιμές της βενζίνης άρχισαν να αυξάνονται τον Μάρτιο, εκατοντάδες αναρτήσεις αναφέρουν ότι η μετακίνηση με ταξί ή μέσω εφαρμογών είναι πλέον οικονομικότερη από τη χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου.

«Ειδικά όταν η βενζίνη είναι ακριβή, προτιμώ να παίρνω ταξί για προορισμούς που είναι πολύ μακριά για να πάω με ποδήλατο. Έτσι δεν χρειάζεται να ψάχνω για θέση στάθμευσης ούτε να πληρώνω βενζίνη», δήλωσε η Γιανγκ, 45 ετών, ιδιοκτήτρια αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης, η οποία αποκάλυψε μόνο το επώνυμό της.

Η ηλεκτροκίνηση του στόλου των ταξί ενισχύει τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι μεταφορές στην Κίνα γίνονται ολοένα και λιγότερο εξαρτημένες από το πετρέλαιο, θωρακίζοντας τη χώρα απέναντι σε ενεργειακά σοκ, όπως μία πιθανή διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Μεταφορών, περίπου τα μισά από τα 1,3 εκατομμύρια ταξί της χώρας είναι πλέον ηλεκτρικά, ενώ στις μεγάλες πόλεις το ποσοστό αυτό προσεγγίζει το 100%.

China has an increasingly important buffer against oil price shocks: electric taxis. https://t.co/CiC1Y9Bpgx — Reuters China (@ReutersChina) July 15, 2026

Η Didi, η μεγαλύτερη πλατφόρμα υπηρεσιών μετακίνησης μέσω εφαρμογής στην Κίνα, ανακοίνωσε ότι το περασμένο έτος προστέθηκαν ακόμη 2 εκατομμύρια υβριδικά ή ηλεκτρικά οχήματα στο δίκτυό της, ανεβάζοντας τον συνολικό στόλο οχημάτων που δεν χρησιμοποιούν αποκλειστικά ορυκτά καύσιμα στα 8 εκατομμύρια. Τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα πραγματοποιούν πλέον το 75% του συνόλου των διανυόμενων χιλιομέτρων.

Ως αποτέλεσμα, η κατανάλωση βενζίνης στην Κίνα ήταν τον Μάιο μειωμένη κατά 10% και του ντίζελ κατά 14% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, παρότι οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές αυξήθηκαν κατά 2%, ενώ οι οδικές μετακινήσεις κατά την αργία της Πρωτομαγιάς κατέγραψαν ιστορικό υψηλό.

Η Greenpeace εκτιμά ότι έως το 2035 το 90% των διαδρομών που πραγματοποιούνται με ταξί και υπηρεσίες μετακίνησης μέσω εφαρμογών θα γίνεται με ηλεκτρικά οχήματα.

«Καθώς οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν, οι πολίτες χρησιμοποιούν λιγότερο τα αυτοκίνητα τους με βενζινοκινητήρα», δήλωσε ο Νταϊζόνγκ Λιου, διευθυντής Ανατολικής Ασίας στο Institute for Transportation & Development Policy στην Κίνα.

«Ωστόσο, η συνολική ζήτηση για μετακινήσεις συνεχίζει να αυξάνεται, με αποτέλεσμα περισσότερες διαδρομές να μεταφέρονται στις δημόσιες συγκοινωνίες, όπως τα ταξί και το μετρό».

Κίνα: Μία αλλαγή που ήρθε για να μείνει

Η ευελιξία αυτή εξηγεί εν μέρει πώς η Κίνα κατάφερε να μειώσει σημαντικά τις εισαγωγές πετρελαίου, οι οποίες υποχώρησαν κατά 41% τον Ιούνιο σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, χωρίς να χρειαστεί να αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τα στρατηγικά της αποθέματα.

Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα απελευθέρωσε φορτία πετρελαίου σε μία παγκόσμια αγορά που βρίσκεται υπό πίεση λόγω του πολέμου, συμβάλλοντας παράλληλα στη συγκράτηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

«Η σύγκρουση ενδέχεται να επιτάχυνε αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών που είχαν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται, καθιστώντας την Κίνα λιγότερο εξαρτημένη από το πετρέλαιο απ' ό,τι ιστορικά θεωρούσε η αγορά», ανέφερε σε σημείωμά της στις 2 Ιουλίου η αναλύτρια της J.P. Morgan, Νατάσα Κανέβα.

Το κατά πόσο αυτή η τάση θα παγιωθεί θα φανεί καθώς οι τιμές των καυσίμων μεταφορών στην Κίνα επιστρέφουν στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο.

Η J.P. Morgan προβλέπει ότι η ζήτηση για βενζίνη θα συνεχίσει να μειώνεται και το 2027, αλλά με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι φέτος, εκτιμώντας ετήσια μείωση κατά 50.000 βαρέλια ημερησίως, έναντι της φετινής πτώσης των 150.000 βαρελιών ημερησίως.

Η Ζανγκ, 45 ετών, ιδιοκτήτρια ηλεκτρικού και υβριδικού αυτοκινήτου, η οποία επίσης αποκάλυψε μόνο το επώνυμό της, δήλωσε ότι όταν οι τιμές των καυσίμων είναι υψηλές χρησιμοποιεί συνήθως το υβριδικό της όχημα αποκλειστικά σε λειτουργία μπαταρίας.

«Όταν είδα ότι οι τιμές είχαν μειωθεί πρόσφατα, πήγα να γεμίσω το ρεζερβουάρ του υβριδικού μου», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Reuters

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