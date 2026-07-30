Κίνα: Στους 51 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Τσονγκτσίνγκ – Δέκα αγνοούμενοι

Στους 51 ανήλθε ο αριθμός των θυμάτων από την κατολίσθηση που σημειώθηκε στις 17 Ιουλίου στην πόλη Τσονγκτσίνγκ, στη νοτιοδυτική Κίνα, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών. Παράλληλα, η τύχη 10 ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 41 νεκρούς, χωρίς να γίνεται αναφορά σε αγνοούμενους.

Τις τελευταίες ημέρες, οι διασώστες εντόπισαν θαμμένο ένα μικρό λεωφορείο, ενώ μέσα στα συντρίμμια βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα.

The death toll from the landslide in Pengshui, Chongqing, has risen to 51, with 10 people still missing. More than 1,100 residents were evacuated and 10 people rescued as authorities move into recovery and reconstruction. https://t.co/gg0eHGak5e — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 30, 2026

Το πρωί της 17ης Ιουλίου, ένας εργάτης αντιλήφθηκε την πτώση βράχων και ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες έδωσαν εντολή για την άμεση απομάκρυνση δεκάδων κατοίκων. Ωστόσο, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση εκκένωσης, σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση που καταπλάκωσε τουλάχιστον 10 κτίρια και πολλά οχήματα.

Μετά την τραγωδία, περισσότεροι από 1.100 κάτοικοι της περιοχής εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο νέων κατολισθήσεων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters