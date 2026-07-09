Κίνα: Στους 39 οι νεκροί από τις πλημμύρες στα νότια της χώρας

Οι αρχές στη νότια Κίνα ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι, 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκάλεσε τροπική καταιγίδα με έντονες βροχοπτώσεις.

Οι ανατολικές ακτές της χώρας και η Ταϊβάν προετοιμάζονται για την έλευση τυφώνα, ο οποίος αναμένεται να πλήξει την περιοχή τις επόμενες ημέρες.

Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στη Χενγκζού, όπου η μερική κατάρρευση φράγματος προκάλεσε ορμητικούς χείμαρρους που εισέβαλαν στην πόλη, στοιχίζοντας τη ζωή σε 26 ανθρώπους, δήλωσε ο Ντινγκ Γουέι, αντιδήμαρχος της πόλης Νανίνγκ, στη διοικητική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η περιοχή. Εννέα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στην ευρύτερη περιοχή της Γκουανγκσί.

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Η τροπική καταιγίδα Maysak έφερε από το Σάββατο βροχοπτώσεις ρεκόρ στη Γκουανγκσί, προκαλώντας υπερχειλίσεις και εγκλωβίζοντας κατοίκους για ημέρες σε σπίτια και άλλα κτίρια. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε ανακοινωθεί την Τρίτη έκανε λόγο για έξι νεκρούς.

Ένα δεύτερο σύστημα, ο τυφώνας Bavi, κινούνταν στη θάλασσα με βορειοδυτική πορεία, η οποία αναμένεται να τον οδηγήσει πάνω από απομακρυσμένα ιαπωνικά νησιά και στη συνέχεια ακριβώς βόρεια της Ταϊβάν, πριν πλήξει το Σάββατο τις κινεζικές επαρχίες Φουτζιάν ή Τσετσιάνγκ. Στα λιμάνια της βόρειας Ταϊβάν διακρίνονταν την Πέμπτη αλιευτικά σκάφη δεμένα το ένα δίπλα στο άλλο, εν αναμονή των ισχυρών βροχοπτώσεων που αναμένεται να πλήξουν το νησί των 23 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο Bavi, ο οποίος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έπληξε με σφοδρούς ανέμους τη Σαϊπάν και άλλα αμερικανικά εδάφη, υποβαθμίστηκε την Πέμπτη από υπερτυφώνα, ωστόσο εξακολουθούσε να συνοδεύεται από μέγιστους σταθερούς ανέμους ταχύτητας 184 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με την Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν. Στις Φιλιππίνες, τα μαθήματα ανεστάλησαν σε αρκετές πόλεις και κωμοπόλεις, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους πλοίων από τα βόρεια λιμάνια, καθώς ο τυφώνας κινούνταν ανατολικά του βόρειου νησιού Λουζόν.

Στη νότια Κίνα, στρατιωτικές ομάδες διάσωσης ολοκλήρωσαν την απομάκρυνση περισσότερων από 10.000 εγκλωβισμένων μαθητών και εκπαιδευτικών από συγκρότημα σχολείων στην πόλη Γκουιγκάνγκ, περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Χενγκζού. Βίντεο της κρατικής τηλεόρασης CCTV έδειχνε τους μαθητές, φορώντας φωτεινά πορτοκαλί σωσίβια, να επιβιβάζονται σε βάρκες που τους απομάκρυναν από το αλλόκοτο θέαμα σχολικών κτιρίων να προβάλλουν μέσα από μια λίμνη θολού νερού.

Ζώα επίσης, εγκλωβίστηκαν ή παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά των πλημμυρών.

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Ζωολογικός κήπος στην Γκουιγκάνγκ ανακοίνωσε ότι αγνοούνται περισσότερα από 100 ζώα, μεταξύ των οποίων δύο ζέβρες, τέσσερις σκαντζόχοιροι και δεκάδες τροπικά πτηνά. Στη Χενγκζού, αναφορές για εμφανίσεις φιδιών που φέρεται να διέφυγαν από φάρμα οδήγησαν τις αρχές να προμηθευτούν αντιοφικό ορό και να εκδώσουν οδηγίες προς τους κατοίκους για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση δαγκώματος.

Υπεύθυνος καταφυγίου ζώων στην κομητεία Μπινγιάνγκ, περίπου 75 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χενγκζού, έδινε τις τελευταίες ημέρες μάχη για να διασώσει περίπου 200 γάτες και δεκάδες σκύλους, μεταφέροντας τα σκυλιά ανά δύο μέσα από βαθιά νερά. Οι γάτες είχαν σκαρφαλώσει στα δοκάρια της στέγης καθώς η στάθμη του νερού ανέβαινε.

Στο πλαίσιο της τεράστιας επιχείρησης αρωγής και διάσωσης έχουν χρησιμοποιηθεί drones και περίπου 5.700 σκάφη για τη μεταφορά πόσιμου νερού και άλλων προμηθειών, καθώς και για τον απεγκλωβισμό κατοίκων. Περίπου 130.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Ο Ντινγκ δήλωσε ότι τα νερά των πλημμυρών υποχωρούν, ωστόσο αναμένονται νέες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές μέσα στις επόμενες δύο ημέρες. Συνεργεία έχουν αναπτυχθεί για την απομάκρυνση λάσπης και συντριμμιών, καθώς και για την απολύμανση αρκετών πόλεων στη Χενγκζού.

Οι εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου συνεχίζονται, ενώ έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 60.000 νοικοκυριά, ανέφερε ο Ντινγκ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τους δημοσιογράφους.

Ισχυρότερες από τις αναμενόμενες βροχοπτώσεις έπλητταν επί ημέρες το νότιο τμήμα της Γκουανγκσί, με το συνολικό ύψος βροχής να κυμαίνεται από 10 έως 40 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές και να ξεπερνά τα 90 εκατοστά στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, σύμφωνα με το εθνικό μετεωρολογικό κέντρο. Σοβαρά καιρικά φαινόμενα έπληξαν επίσης αυτή την εβδομάδα την κεντρική Κίνα, αφήνοντας 11 νεκρούς και πολλούς ακόμη άστεγους στην επαρχία Χουμπέι, έπειτα από καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους το βράδυ της Δευτέρας.

Σε άλλα σημεία της Ασίας, κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις μουσώνες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 13 πρόσφυγες Ροχίνγκια σε καταυλισμούς στο Μπανγκλαντές αυτή την εβδομάδα. Οι αρχές προχωρούσαν την Πέμπτη στη μεταφορά προσφύγων σε ασφαλέστερες περιοχές.

Με πληροφορίες από AP

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